Лемми: Пауза в получении Украиной разведданных от США значительно не повлияла на войну
Глава МИД Великобритании Дэвид Лемми уверяет, что пауза в получении разведывательной информации и военной помощи Украиной от США "не имела существенного влияния" на ход войны, поскольку была короткая.
Источник: заявление главы британского МИД приводит Sky News, сообщает "Европейская правда"
Детали: Обсуждая предложение о прекращении огня, Лемми сказал, что Великобритания готова рассмотреть возможность введения британских войск на территорию страны, "но при этом должна быть поддержка со стороны США".
"На карту поставлено не только будущее Украины, но и коллективная безопасность нашего континента, а следовательно, и прямые национальные интересы Великобритании", – говорит он.
Министр иностранных дел также заявил, что Россия должна "заплатить за ущерб, который она наносит" Украине, и будет обсуждаться вопрос о "переходе от замораживания к изъятию" российских активов.
Напомним, после перепалки с участием Дональда Трампа, Владимира Зеленского и вице-президента США Джей Ди Венса Вашингтон поставил на паузу военную помощь Украине и ограничил обмен разведданными.
Впоследствии по итогам переговоров в Саудовской Аравии США отменили паузу в обмене разведывательными данными с Украиной и возобновили поставки военной помощи.