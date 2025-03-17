Лемми: Пауза в получении Украиной разведданных от США значительно не повлияла на войну

Глава МИД Великобритании Дэвид Лемми уверяет, что пауза в получении разведывательной информации и военной помощи Украиной от США "не имела существенного влияния" на ход войны, поскольку была короткая.

Источник: заявление главы британского МИД приводит Sky News, сообщает "Европейская правда"

Детали: Обсуждая предложение о прекращении огня, Лемми сказал, что Великобритания готова рассмотреть возможность введения британских войск на территорию страны, "но при этом должна быть поддержка со стороны США".

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"На карту поставлено не только будущее Украины, но и коллективная безопасность нашего континента, а следовательно, и прямые национальные интересы Великобритании", – говорит он.

Министр иностранных дел также заявил, что Россия должна "заплатить за ущерб, который она наносит" Украине, и будет обсуждаться вопрос о "переходе от замораживания к изъятию" российских активов.

Напомним, после перепалки с участием Дональда Трампа, Владимира Зеленского и вице-президента США Джей Ди Венса Вашингтон поставил на паузу военную помощь Украине и ограничил обмен разведданными.

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Впоследствии по итогам переговоров в Саудовской Аравии США отменили паузу в обмене разведывательными данными с Украиной и возобновили поставки военной помощи.