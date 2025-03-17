Російська армія скинула FPV-дрон на село в Харківській області: постраждала жінка

Російські війська увечері 17 березня завдали удару FPV-дроном по селу Рясне на Харківщині, травму отримала 69-річна жінка.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "Орієнтовно о 16:45 ворожий FPV-дрон поцілив по приватному житловому сектору у с. Рясне Золочівської ОТГ Богодухівського району. 69-річна жінка отримала акубаротравму та зазнала гострої реакції на стрес. Потерпілу доставили до лікарні для надання допомоги".

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Деталі: Також близько 15:50 збройні сили РФ завдали авіаудари по селу Золочів Богодухівського району. Пошкоджено житлові будинки, а також будівлі цивільного підприємства.