Російська армія скинула FPV-дрон на село в Харківській області: постраждала жінка
Понеділок, 17 березня 2025, 19:43
Російські війська увечері 17 березня завдали удару FPV-дроном по селу Рясне на Харківщині, травму отримала 69-річна жінка.
Джерело: Харківська обласна прокуратура
Дослівно: "Орієнтовно о 16:45 ворожий FPV-дрон поцілив по приватному житловому сектору у с. Рясне Золочівської ОТГ Богодухівського району. 69-річна жінка отримала акубаротравму та зазнала гострої реакції на стрес. Потерпілу доставили до лікарні для надання допомоги".
Реклама:
Деталі: Також близько 15:50 збройні сили РФ завдали авіаудари по селу Золочів Богодухівського району. Пошкоджено житлові будинки, а також будівлі цивільного підприємства.