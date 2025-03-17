Российская армия сбросила FPV-дрон на село в Харьковской области: пострадала женщина

Российские войска вечером 17 марта нанесли удар FPV-дроном по селу Рясное на Харьковщине, травму получила 69-летняя женщина.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "Ориентировочно в 16:45 вражеский FPV-дрон попал по частному жилому сектору в с. Рясное Золочевской ОТГ Богодуховского района. 69-летняя женщина получила акубаротравму и испытала острую реакцию на стресс. Пострадавшую доставили в больницу для оказания помощи".

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Детали: Также около 15:50 вооруженные силы РФ нанесли авиаудары по селу Золочев Богодуховского района. Повреждены жилые дома, а также здания гражданского предприятия.