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Білий дім: Світ максимально наблизився до миру в Україні

Олег Павлюк, Євген КізіловПонеділок, 17 березня 2025, 19:58
Білий дім: Світ максимально наблизився до миру в Україні
фото: Getty Images

У Білому домі вважають, що президент США Дональд Трамп "сповнений рішучості" завершити війну Росії проти України, і світ зараз перебуває "на фінішній прямій" до миру.

Джерело: речниця Білого дому Керолайн Лівітт на брифінгу 17 березня, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: На думку Лівітт, "ми перебуваємо на фінішній прямій укладання миру, і ми ніколи не були ближче до мирної угоди, ніж зараз".

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"І президент (Трамп. – Ред.), як ви знаєте, сповнений рішучості її укласти", – додала вона.

Пізніше речниця Білого дому на питання про можливість запровадження подальших санкцій проти Росії заявила, що Трамп, "безумовно, готовий це зробити, якщо це буде необхідно".

Водночас Лівітт заявила, що не буде "випереджати заяв" президента США в оголошеннях конкретних заходів.

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Як відомо, Трамп планує поспілкуватися із Владіміром Путіним у вівторок, 18 березня, і обговорити із правителем Росії припинення війни в Україні.

Перед тим спецпосланник Трампа Стів Віткофф був у Росії та мав зустріч із Путіним, де обговорював пропозицію США про 30-денне припинення вогню. У Кремлі заявили, що через Віткоффа були передані "додаткові сигнали" Трампу.

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