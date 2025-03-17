Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
УП 100. Сила жінок

Белый дом: Мы максимально приблизились к миру в Украине

Олег Павлюк, Евгений КизиловПонедельник, 17 марта 2025, 19:58
Белый дом: Мы максимально приблизились к миру в Украине
фото: Getty Images

В Белом доме считают, что президент США Дональд Трамп "полон решимости" завершить войну России против Украины, и мир сейчас находится "на финишной прямой" к мирному соглашению.

Источник: пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге 17 марта, сообщает "Европейская правда"

Детали: По мнению Ливитт, "мы находимся на финишной прямой заключения мира, и мы никогда не были ближе к мирному соглашению, чем сейчас".

Реклама:

"И президент (Трамп. – Ред.), как вы знаете, полон решимости его заключить", – добавила она.

Позже пресс-секретарь Белого дома на вопрос о возможности введения дальнейших санкций против России заявила, что Трамп, "безусловно, готов это сделать, если это будет необходимо".

В то же время Ливитт заявила, что не будет "опережать заявлений" президента США в объявлениях конкретных мер.

РЕКЛАМА:

Как известно, Трамп планирует пообщаться с Владимиром Путиным во вторник, 18 марта, и обсудить с правителем России прекращение войны в Украине.

Перед тем спецпосланник Трампа Стив Уиткофф был в России и имел встречу с Путиным, где обсуждал предложение США о 30-дневном прекращении огня. В Кремле заявили, что через Уиткоффа были переданы "дополнительные сигналы" Трампу.

СШАвойнаУкраинамир
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский: Мы обсудили с Трампом возможность восстановления ЗАЭС
В Госдепе опровергли удаление информации о похищении украинских детей Россией
Правительство Шольца одобрило дополнительные €3 миллиарда для Украины на этот год - СМИ
"Киевстар" купил Uklon за $155 миллионов
Трамп заявил об "очень хорошем разговоре" с Зеленским
Еврокомиссия представила "Белую книгу" для развития обороны Европы
Все новости...
Две трети украинцев пойдут на выборы
Лемми: Пауза в получении Украиной разведданных от США значительно не повлияла на войну
Зеленский сообщил об испытаниях дрона на 3 тысячи километров
Российские атаки убили двух жителей Херсона
Последние новости
02:21
Канада ведет переговоры об участии в военно-промышленном проекте ЕС – NYT
01:45
DeepState: Россияне продвинулись в Донецкой и Харьковской областях
01:24
Украина и Финляндия создают коалицию для строительства укрытий
01:12
ОбновленоОбстрел Кировоградщины: повреждена инфраструктура «Укрзализныци» и изменены маршруты поездов
00:50
Зеленский о прекращении огня и войны: Считаю, что это возможно сделать быстро
00:30
Вопрос территорий будет самым сложным – Зеленский о возможном перемирии
00:01
Зеленский: Мы обсудили с Трампом возможность восстановления ЗАЭС
23:39
Россияне атаковали беспилотниками жилые кварталы Кропивницкого
23:32
Новости экономики 19 марта: рост ВВП, "Киевстар" приобрел Uklon, "Киевстар" приобрел Uklon
23:20
"Скандала нет, есть недоразумения". Что не так с созданием мемориала памяти в Ягодном
Все новости...
Реклама:
Реклама: