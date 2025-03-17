Белый дом: Мы максимально приблизились к миру в Украине

В Белом доме считают, что президент США Дональд Трамп "полон решимости" завершить войну России против Украины, и мир сейчас находится "на финишной прямой" к мирному соглашению.

Источник: пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге 17 марта, сообщает "Европейская правда"

Детали: По мнению Ливитт, "мы находимся на финишной прямой заключения мира, и мы никогда не были ближе к мирному соглашению, чем сейчас".

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"И президент (Трамп. – Ред.), как вы знаете, полон решимости его заключить", – добавила она.

Позже пресс-секретарь Белого дома на вопрос о возможности введения дальнейших санкций против России заявила, что Трамп, "безусловно, готов это сделать, если это будет необходимо".

В то же время Ливитт заявила, что не будет "опережать заявлений" президента США в объявлениях конкретных мер.

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Как известно, Трамп планирует пообщаться с Владимиром Путиным во вторник, 18 марта, и обсудить с правителем России прекращение войны в Украине.

Перед тем спецпосланник Трампа Стив Уиткофф был в России и имел встречу с Путиным, где обсуждал предложение США о 30-дневном прекращении огня. В Кремле заявили, что через Уиткоффа были переданы "дополнительные сигналы" Трампу.