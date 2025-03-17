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Зеленський: Україна готова допомогти Аргентині у боротьбі зі наслідками повені

Тетяна ОлійникПонеділок, 17 березня 2025, 20:20
Зеленський: Україна готова допомогти Аргентині у боротьбі зі наслідками повені
Фото - ОП

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Аргентини Хавʼєром Мілеєм, та висловив співчуття з приводу нещодавньої повені, внаслідок якої загинуло 16 людей.

Джерело: Зеленський в Telegram

Пряма мова: "Провів телефонну розмову з Президентом Аргентини Хавʼєром Мілеєм. Висловив співчуття з приводу нещодавньої повені, внаслідок якої загинуло 16 людей і тисячі втратили дім. Україна готова допомогти Аргентині захистити життя й надати необхідну допомогу".

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Деталі: Зеленський також розповів про конструктивну зустріч української та американської команд у Джидді, під час якої Україна підтримала пропозицію США щодо безумовного повного 30-денного припинення вогню.

"Зараз ми бачимо, як Росія висуває абсолютно непотрібні умови й фактично відмовляється від цієї пропозиції. Москва хоче не миру, а продовження війни. Голос Хавʼєра може допомогти в наближенні миру. Ми розраховуємо на нього", – додав глава держави.  

ЗеленськийАргентина
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