Зеленский: Украина готова помочь Аргентине в борьбе с последствиями наводнения

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Аргентины Хавьером Милеем, и выразил соболезнования по поводу недавнего наводнения, в результате которого погибли 16 человек.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Провел телефонный разговор с Президентом Аргентины Хавьером Милеем. Выразил соболезнования по поводу недавнего наводнения, в результате которого погибли 16 человек и тысячи потеряли дом. Украина готова помочь Аргентине защитить жизни и оказать необходимую помощь".

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Детали: Зеленский также рассказал о конструктивной встрече украинской и американской команд в Джидде, во время которой Украина поддержала предложение США относительно безусловного полного 30-дневного прекращения огня.

"Сейчас мы видим, как Россия выдвигает абсолютно ненужные условия и фактически отказывается от этого предложения. Москва хочет не мира, а продолжения войны. Голос Хавьера может помочь в приближении мира. Мы рассчитываем на него", – добавил глава государства.