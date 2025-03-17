Зеленский: Украина готова помочь Аргентине в борьбе с последствиями наводнения
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Аргентины Хавьером Милеем, и выразил соболезнования по поводу недавнего наводнения, в результате которого погибли 16 человек.
Источник: Зеленский в Telegram
Прямая речь: "Провел телефонный разговор с Президентом Аргентины Хавьером Милеем. Выразил соболезнования по поводу недавнего наводнения, в результате которого погибли 16 человек и тысячи потеряли дом. Украина готова помочь Аргентине защитить жизни и оказать необходимую помощь".
Детали: Зеленский также рассказал о конструктивной встрече украинской и американской команд в Джидде, во время которой Украина поддержала предложение США относительно безусловного полного 30-дневного прекращения огня.
"Сейчас мы видим, как Россия выдвигает абсолютно ненужные условия и фактически отказывается от этого предложения. Москва хочет не мира, а продолжения войны. Голос Хавьера может помочь в приближении мира. Мы рассчитываем на него", – добавил глава государства.