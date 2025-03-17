Зеленський повідомив про випробування дрона на 3 тисячі кілометрів

Президент України Володимир Зеленський провів Ставку, на якій зосередились на українських дронах.

Джерело: звернення Зеленського 17 березня

Пряма мова: "Сьогодні провів Ставку. Кілька питань було, але найголовніше – це дрони. Всі типи дронів, які потрібні. Є хороші новини щодо далекобійних дронів. Наш дрон на 3 тисячі кілометрів пройшов випробування.

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Я вдячний розробникам, вдячний виробникам. Ми розвиваємо таку лінійку далекобійних засобів, яка допоможе гарантувати безпеку нашої держави".

Деталі: Також, за словами Зеленського, йому доповіли щодо застосування українських ракет – "Довгого Нептуна".

"Можна сказати, задоволені результатами уражень. Але потрібно виробляти більше ракет, більше дронів, і на тижні ми будемо говорити про це з нашими партнерами", – зазначив глава держави.

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Крім того, Зеленський розповів про нараду з новим керівником Генерального штабу Андрієм Гнатовим. На ній разом із міністром оборони України Умєровим ми визначили першочергові завдання, зокрема, щодо корпусної системи.