Зеленский сообщил об испытаниях дрона на 3 тысячи километров
Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку, на которой сосредоточились на украинских дронах.
Источник: обращение Зеленского 17 марта
Прямая речь: "Сегодня провел Ставку. Несколько вопросов было, но самое главное – это дроны. Все типы дронов, которые нужны. Есть хорошие новости по дальнобойным дронам. Наш дрон на 3 тысячи километров прошел испытания.
Я благодарен разработчикам, благодарен производителям. Мы развиваем такую линейку дальнобойных средств, которая поможет гарантировать безопасность нашего государства".
Детали: Также, по словам Зеленского, ему доложили о применении украинских ракет – "Длинного Нептуна".
"Можно сказать, довольны результатами поражений. Но нужно производить больше ракет, больше дронов, и на неделе мы будем говорить об этом с нашими партнерами", – отметил глава государства.
Кроме того, Зеленский рассказал о совещании с новым руководителем Генерального штаба Андреем Гнатовым. На нем вместе с министром обороны Украины Умеровым мы определили первоочередные задачи, в частности, по корпусной системе.