Зеленский сообщил об испытаниях дрона на 3 тысячи километров

Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку, на которой сосредоточились на украинских дронах.

Источник: обращение Зеленского 17 марта

Прямая речь: "Сегодня провел Ставку. Несколько вопросов было, но самое главное – это дроны. Все типы дронов, которые нужны. Есть хорошие новости по дальнобойным дронам. Наш дрон на 3 тысячи километров прошел испытания.

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Я благодарен разработчикам, благодарен производителям. Мы развиваем такую линейку дальнобойных средств, которая поможет гарантировать безопасность нашего государства".

Детали: Также, по словам Зеленского, ему доложили о применении украинских ракет – "Длинного Нептуна".

"Можно сказать, довольны результатами поражений. Но нужно производить больше ракет, больше дронов, и на неделе мы будем говорить об этом с нашими партнерами", – отметил глава государства.

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Кроме того, Зеленский рассказал о совещании с новым руководителем Генерального штаба Андреем Гнатовым. На нем вместе с министром обороны Украины Умеровым мы определили первоочередные задачи, в частности, по корпусной системе.