Трамп заявив, що у вівторок оприлюднить 80 000 сторінок документів про вбивство Кеннеді

Президент США Дональд Трамп заявив, що у вівторок оприлюднить 80 тисяч сторінок невідредагованих документів, пов’язаних із вбивством 35-го президента США Джона Кеннеді.

Джерело: Трамп під час відвідування Центру Кеннеді у Вашингтоні, The Hill

Пряма мова Трампа: "Завтра ми оголосимо і передамо всі файли Кеннеді. Люди чекали на це десятиліттями, і я доручив своїм людям... багатьом різним людям, (директорці Національної розвідки – ред.) Тулсі Габбард, що вони мають бути оприлюднені завтра".

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Деталі: Трамп наголосив, що документи будуть оприлюднені без редагування. За його словами, йдеться про оприлюднення "приблизно 80 тисяч сторінок", які він охарактеризував як "цікаві".

На запитання журналістів, чи бачив він, що міститься в цих файлах, він відповів, що "чув про них". "Я не роблю резюме, ви напишете своє власне резюме", – додав Трамп

🚨 President Trump announces that the JFK Files will be released tomorrow:



"People have been waiting for decades for this." pic.twitter.com/VrXDy2saRz РЕКЛАМА: March 17, 2025

У січні Трамп підписав указ про розсекречення документів, пов’язаних із вбивствами президента Кеннеді, його брата – колишнього генерального прокурора Роберта Ф. Кеннеді, а також правозахисника Мартіна Лютера Кінга-молодшого.

Документ зобов’язував директорку національної розвідки та генерального прокурора США протягом 15 днів представити план "повного і всеосяжного оприлюднення записів, що стосуються вбивства президента Джона Кеннеді".

У 1992 році Конгрес ухвалив закон, який вимагав оприлюднити всі урядові документи про вбивство Джона Кеннеді до жовтня 2017 року, якщо вони не становили певних ризиків для національної оборони або розвідки, і Трамп, і колишній президент Джо Байден продовжували термін засекречення певних документів.

Довідково: Убивство 35-го президента США Джона Кеннеді було скоєно 22 листопада 1963 року, в Далласі (штат Техас). Кеннеді смертельно поранили пострілом із гвинтівки, коли він разом з дружиною Жаклін їхав у президентському кортежі по Елм-Стріт.

Протягом десяти місяців убивство розслідувала спеціально скликана комісія, яка прийшла до висновку, що злочин скоїв злочинець-одинак Лі Гарві Освальд, однак у суспільстві досі поширені теорії змови про можливу причетність ЦРУ або існування іншого стрільця.

Роберт Кеннеді помер 6 червня 1968 року після смертельного вогнепального поранення, одержаного 5 червня відразу після виголошення ним промови з приводу перемоги на попередніх виборах у штаті Каліфорнія.

Досі невідомо, хто саме зробив смертельний постріл, адже офіційно вбивцею визнали Сірхана Бішара Сірхана, який стріляв спереду, тоді як смертельний постріл був здійснений ззаду з близької відстані.

Мартіна Лютера Кінга-молодшого, видатного борця за права людини, убили 4 квітня 1968 року в Мемфісі, штат Теннессі. Його застрелили на балконі готелю "Лоррейн", де він перебував під час кампанії на підтримку страйкуючих робітників-санітарів.

Снайперська куля влучила в голову – він помер у лікарні. Офіційно вбивцею вважають Джеймса Ерла Рея, який визнав себе винним, але згодом намагався відмовитися від зізнання, заявляючи, що його підставили. Смерть Кінга спричинила масові протести та заворушення по всіх Сполучених Штатах.



