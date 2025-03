Трамп заявив, що у вівторок оприлюднить 80 000 сторінок документів про вбивство Кеннеді

Президент США Дональд Трамп заявив, що у вівторок оприлюднить 80 тисяч сторінок невідредагованих документів, пов’язаних із вбивством 35-го президента США Джона Кеннеді.

Джерело: Трамп під час відвідування Центру Кеннеді у Вашингтоні, The Hill

Пряма мова Трампа: "Завтра ми оголосимо і передамо всі файли Кеннеді. Люди чекали на це десятиліттями, і я доручив своїм людям... багатьом різним людям, (директорці Національної розвідки – ред.) Тулсі Габбард, що вони мають бути оприлюднені завтра".

Деталі: Трамп наголосив, що документи будуть оприлюднені без редагування. За його словами, йдеться про оприлюднення "приблизно 80 тисяч сторінок", які він охарактеризував як "цікаві".

На запитання журналістів, чи бачив він, що міститься в цих файлах, він відповів, що "чув про них". "Я не роблю резюме, ви напишете своє власне резюме", – додав Трамп

