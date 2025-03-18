Трамп заявил, что во вторник обнародует 80 000 страниц документов об убийстве Кеннеди

Президент США Дональд Трамп заявил, что во вторник обнародует 80 тысяч страниц неотредактированных документов, связанных с убийством 35-го президента США Джона Кеннеди.

Источник: Трамп во время посещения Центра Кеннеди в Вашингтоне, The Hill

Прямая речь Трампа: "Завтра мы объявим и передадим все файлы Кеннеди. Люди ждали этого десятилетиями, и я поручил своим людям... многим разным людям, (директору Национальной разведки – ред.) Тулси Габбард, что они должны быть обнародованы завтра".

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Детали: Трамп отметил, что документы будут обнародованы без редактирования. По его словам, речь идет об обнародовании "примерно 80 тысяч страниц", которые он охарактеризовал как "интересные".

На вопрос журналистов, видел ли он, что содержится в этих файлах, он ответил, что "слышал о них". "Я не делаю резюме, вы напишете свое собственное резюме", – добавил Трамп

🚨 President Trump announces that the JFK Files will be released tomorrow:



"People have been waiting for decades for this." pic.twitter.com/VrXDy2saRz РЕКЛАМА: March 17, 2025

В январе Трамп подписал указ о рассекречивании документов, связанных с убийствами президента Кеннеди, его брата – бывшего генерального прокурора Роберта Ф. Кеннеди, а также правозащитника Мартина Лютера Кинга-младшего.

Документ обязывал директора национальной разведки и генерального прокурора США в течение 15 дней представить план "полного и всеобъемлющего обнародования записей, касающихся убийства президента Джона Кеннеди".

В 1992 году Конгресс принял закон, который требовал обнародовать все правительственные документы об убийстве Джона Кеннеди до октября 2017 года, если они не представляли определенных рисков для национальной обороны или разведки, и Трамп, и бывший президент Джо Байден продлевали срок засекречивания определенных документов.

Справочно: Убийство 35-го президента США Джона Кеннеди было совершено 22 ноября 1963 года, в Далласе (штат Техас). Кеннеди смертельно ранили выстрелом из винтовки, когда он вместе с женой Жаклин ехал в президентском кортеже по Элм-Стрит.

В течение десяти месяцев убийство расследовала специально созванная комиссия, которая пришла к выводу, что преступление совершил преступник-одиночка Ли Харви Освальд, однако в обществе до сих пор распространены теории заговора о возможной причастности ЦРУ или существовании другого стрелка.

Роберт Кеннеди умер 6 июня 1968 года после смертельного огнестрельного ранения, полученного 5 июня сразу после произнесения им речи по поводу победы на предыдущих выборах в штате Калифорния.

До сих пор неизвестно, кто именно сделал смертельный выстрел, ведь официально убийцей признали Серхана Бишара Серхана, который стрелял спереди, тогда как смертельный выстрел был осуществлен сзади с близкого расстояния.

Мартина Лютера Кинга-младшего, выдающегося борца за права человека, убили 4 апреля 1968 года в Мемфисе, штат Теннесси. Его застрелили на балконе отеля "Лоррейн", где он находился во время кампании в поддержку бастующих рабочих-санитаров.

Снайперская пуля попала в голову – он умер в больнице. Официально убийцей считают Джеймса Эрла Рэя, который признал себя виновным, но впоследствии пытался отказаться от признания, заявляя, что его подставили. Смерть Кинга вызвала массовые протесты и беспорядки по всем Соединенным Штатам.