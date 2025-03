Трамп заявил, что во вторник обнародует 80 000 страниц документов об убийстве Кеннеди

Президент США Дональд Трамп заявил, что во вторник обнародует 80 тысяч страниц неотредактированных документов, связанных с убийством 35-го президента США Джона Кеннеди.

Источник: Трамп во время посещения Центра Кеннеди в Вашингтоне, The Hill

Прямая речь Трампа: "Завтра мы объявим и передадим все файлы Кеннеди. Люди ждали этого десятилетиями, и я поручил своим людям... многим разным людям, (директору Национальной разведки – ред.) Тулси Габбард, что они должны быть обнародованы завтра".

Детали: Трамп отметил, что документы будут обнародованы без редактирования. По его словам, речь идет об обнародовании "примерно 80 тысяч страниц", которые он охарактеризовал как "интересные".

На вопрос журналистов, видел ли он, что содержится в этих файлах, он ответил, что "слышал о них". "Я не делаю резюме, вы напишете свое собственное резюме", – добавил Трамп

