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Окупанти активізувалися на Запоріжжі: тривають бої за П’ятихатки та Малі Щербаки – DeeepState

Іван Д'яконовВівторок, 18 березня 2025, 01:17
Окупанти активізувалися на Запоріжжі: тривають бої за П’ятихатки та Малі Щербаки – DeeepState
Мапа: DeepState

З початку березня російські війська намагаються прорвати оборону Сил оборони України на лінії П’ятихатки – Малі Щербаки в Запорізькій області. Бої тривають, противник активізував атаки малими піхотними групами та намагається закріпитися на стратегічних напрямках.

Джерело: аналітичний проєкт DeepState

Деталі: За даними аналітиків, на початку березня 108-й десантно-штурмовий полк РФ після доукомплектування почав штурм українських позицій у районі Малих Щербаків. 

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Згодом з’явилися підтвердження, що той самий 108 ДШП почав штурм П’ятихаток, де на відеозаписах зафіксована зачистка південно-східної околиці села. "Останніми днями атаки на цей населений пункт не припиняються, російські війська прагнуть взяти його під повний контроль", – повідомляють DeepState.

Крім того, ворог активізувався в районі Степового, намагаючись вийти до автодороги та закріпитися на ній. Українські війська стримують просування росіян артилерійським вогнем, проте противник наблизився до траси.

Також продовжуються атаки малими піхотними групами на Малі Щербаки. За наявними даними, з півдня села окупанти досягли певного успіху та закріплюються у лісосмугах. Бої на цьому напрямку тривають.

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Дослівно: "На жаль, в наших підрозділів проблеми традиційні. Військове керівництво обізнане про ситуацію і вживати заходів зі стабілізації. Великі сподівання на 128 ОГШБр, оскільки в тих краях це найдосвідченіша бригада, а також на екіпажі інших частин та підрозділів, які виконують роботу на цьому напрямку".

окупаціяЗапорізька областьвійнаросійсько-українська війна
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