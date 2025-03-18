Оккупанты активизировались на Запорожье: идут бои за Пятихатки и Малые Щербаки – DeeepState

С начала марта российские войска пытаются прорвать оборону Сил обороны Украины на линии Пятихатки – Малые Щербаки в Запорожской области. Бои продолжаются, противник активизировал атаки малыми пехотными группами и пытается закрепиться на стратегических направлениях.

Источник: аналитический проект DeepState

Детали: По данным аналитиков, в начале марта 108-й десантно-штурмовой полк РФ после доукомплектования начал штурм украинских позиций в районе Малых Щербаков.

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Впоследствии появились подтверждения, что тот же 108 ДШП начал штурм Пятихаток, где на видеозаписях зафиксирована зачистка юго-восточной окраины села. "В последние дни атаки на этот населенный пункт не прекращаются, российские войска стремятся взять его под полный контроль", – сообщают DeepState.

Кроме того, враг активизировался в районе Степного, пытаясь выйти к автодороге и закрепиться на ней. Украинские войска сдерживают продвижение россиян артиллерийским огнем, однако противник приблизился к трассе.

Также продолжаются атаки малыми пехотными группами на Малые Щербаки. По имеющимся данным, с юга села оккупанты достигли определенного успеха и закрепляются в лесополосах. Бои на этом направлении продолжаются.

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Дословно: "К сожалению, у наших подразделений проблемы традиционные. Военное руководство осведомлено о ситуации и принимать меры по стабилизации. Большие надежды на 128 ОГШБр, поскольку в тех краях это самая опытная бригада, а также на экипажи других частей и подразделений, которые выполняют работу на этом направлении".