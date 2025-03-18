Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
УП 100. Сила жінок

Російський "Газпром" у 2024 році зазнав збитків на майже 13 млрд доларів – ЗМІ

Іван Д'яконовВівторок, 18 березня 2025, 01:49
Російський Газпром у 2024 році зазнав збитків на майже 13 млрд доларів – ЗМІ
Фото: Getty Images

Російська державна компанія "Газпром" повідомила про чистий збиток за 2024 рік в розмірі 1,076 трильйона рублів (12,89 мільярда доларів) за російськими стандартами бухгалтерського обліку (РСБО). 

Джерело: Reuters

Деталі: Зазначається, що за підсумками 2023 року "Газпром" мав чистий прибуток у 695,6 мільярда рублів, однак у 2024 році компанія зазнала рекордних збитків. Основною причиною фінансових втрат називається падіння ринкової вартості акцій дочірньої компанії "Газпром нафта".

Реклама:

Очікується, що "Газпром" оприлюднить фінансові результати за 2024 рік за міжнародними стандартами (МСФЗ) до кінця квітня.

Передісторія:

РосіяГазпромекономіка
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
футболБельгія – Україна: матч Ліги націй. ОНЛАЙН
Волц заявив, що Росію проситимуть повернути українських дітей "як захід зміцнення довіри"
оновленоНа Одещині стався вибух у будівлі поліції: є загибла і постраждалі
Стармер розповів про тиск Білого дому, щоб розкритикувати Зеленського за сварку з Трампом
оновлено від 08:27У системі "Укрзалізниці" стався масштабний збій
Магучіх здобула бронзу на чемпіонаті світу з легкої атлетики в приміщенні
Усі новини...
Росія
Латвія планує закрити для пішоходів 3 КПП на кордоні з РФ і Білоруссю
Каллас відвідає Британію: говоритиме про посилення тиску на Росію
ЗСУ відмінусували ще 1 560 окупантів за добу
Останні новини
21:35
футболБельгія – Україна: матч Ліги націй. ОНЛАЙН
21:22
Німеччина висловила стурбованість арештом опозиційного мера Стамбула
20:54
Зеленський про переговори у Саудівській Аравії: Розмова достатньо корисна
20:36
Вибух у будівлі поліції на Одещині розслідують як теракт, поранено 3 поліцейських
20:23
Волц заявив, що Росію проситимуть повернути українських дітей "як захід зміцнення довіри"
20:07
Світоліна пробилася в четверте коло престижного тенісного турніру в Маямі
19:48
Новий прем’єр Канади офіційно оголосив дострокові вибори
19:38
На Сумщині через ворожий обстріл загинула жінка, ще одну людину поранено
19:09
Фонтан замість поваленого пам’ятника Леніну. Що не так з ініціативою Кличка – подкаст
19:04
формула-1Пілоти Ferrari отримали дискваліфікацію за підсумками Гран-прі Китаю
Усі новини...
Реклама:
Реклама: