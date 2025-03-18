Російський "Газпром" у 2024 році зазнав збитків на майже 13 млрд доларів – ЗМІ

Російська державна компанія "Газпром" повідомила про чистий збиток за 2024 рік в розмірі 1,076 трильйона рублів (12,89 мільярда доларів) за російськими стандартами бухгалтерського обліку (РСБО).

Джерело: Reuters

Деталі: Зазначається, що за підсумками 2023 року "Газпром" мав чистий прибуток у 695,6 мільярда рублів, однак у 2024 році компанія зазнала рекордних збитків. Основною причиною фінансових втрат називається падіння ринкової вартості акцій дочірньої компанії "Газпром нафта".

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Очікується, що "Газпром" оприлюднить фінансові результати за 2024 рік за міжнародними стандартами (МСФЗ) до кінця квітня.

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