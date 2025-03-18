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Российский "Газпром" в 2024 году понес убытки на почти 13 млрд долларов – СМИ

Иван ДьяконовВторник, 18 марта 2025, 01:49
Российский Газпром в 2024 году понес убытки на почти 13 млрд долларов – СМИ
Фото: Getty Images

Российская государственная компания "Газпром" сообщила о чистом убытке за 2024 год в размере 1,076 триллиона рублей (12,89 миллиарда долларов) по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). 

Источник: Reuters

Детали: Отмечается, что по итогам 2023 года "Газпром" имел чистую прибыль в 695,6 миллиарда рублей, однако в 2024 году компания понесла рекордные убытки. Основной причиной финансовых потерь называется падение рыночной стоимости акций дочерней компании "Газпром нефть".

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Ожидается, что "Газпром" обнародует финансовые результаты за 2024 год по международным стандартам (МСФО) до конца апреля.

Предыстория:

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