Российский "Газпром" в 2024 году понес убытки на почти 13 млрд долларов – СМИ

Российская государственная компания "Газпром" сообщила о чистом убытке за 2024 год в размере 1,076 триллиона рублей (12,89 миллиарда долларов) по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).

Источник: Reuters

Детали: Отмечается, что по итогам 2023 года "Газпром" имел чистую прибыль в 695,6 миллиарда рублей, однако в 2024 году компания понесла рекордные убытки. Основной причиной финансовых потерь называется падение рыночной стоимости акций дочерней компании "Газпром нефть".

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Ожидается, что "Газпром" обнародует финансовые результаты за 2024 год по международным стандартам (МСФО) до конца апреля.

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