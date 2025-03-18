Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
УП 100. Сила жінок

Держави ЄС і Україна поскаржились в ООН на втручання РФ у роботу супутників – ЗМІ

Олег Павлюк, Іван Д'яконовВівторок, 18 березня 2025, 03:01
Держави ЄС і Україна поскаржились в ООН на втручання РФ у роботу супутників – ЗМІ
Ілюстративне фото: Getty Images

Вісім європейських держав 17 березня подали скаргу до Міжнародного союзу електрозв’язку (МСЕ), що підпорядковується ООН, через неодноразове втручання Росії в роботу європейського супутникового зв’язку, вимагаючи припинити ці дії.

Джерело: нідерландський суспільний мовник NOS, передає "Європейська правда"

Деталі: За даними NOS, скарга підписана Естонією, Латвією, Литвою, Польщею, Україною, Фінляндією, Францією та Нідерландами, ще 17 країн-членів ЄС та Велика Британія підтримують скаргу.

Реклама:

Скарга є черговим кроком у конфлікті між європейськими країнами та Росією через перешкоджання супутниковому сигналу.

Кілька європейських країн в останній рік повідомляють про перешкоди в роботі двох основних європейських супутникових провайдерів – Eutelsat і SES. У Європі вони надають послуги радіо- і телевізійного зв'язку, а також для авіаційної навігації.

Найпомітніший збій стався навесні 2024 року. Тоді російська військова пропаганда раптово двічі з'явилася на телеканалі BabyTV в Нідерландах та інших європейських країнах.

РЕКЛАМА:

Розслідування показало, що джерелом перешкод був окупований Росією Крим і Калінінградська область.

У попередніх листах до ООН Росія заперечувала свою причетність до збоїв у роботі супутників.

Минулого року стало відомо, що, за даними США, Москва розробляє ядерну зброю для розгортання на навколоземній орбіті, що може становити загрозу американським супутникам.

РосіяООН
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновлено від 08:27У системі "Укрзалізниці" стався масштабний збій
Повітряні сили уразили скупчення росіян в укритті у Торецьку
Магучіх здобула бронзу на чемпіонаті світу з легкої атлетики в приміщенні
ППО третій день поспіль збиває близько 100 російських безпілотників
Пентагон розпочав перевірку працівників на поліграфі після візиту Маска – Bloomberg
фотоВнаслідок російської атаки на Київ загинули двоє людей – ДСНС
Усі новини...
Росія
Каллас відвідає Британію: говоритиме про посилення тиску на Росію
ЗСУ відмінусували ще 1 560 окупантів за добу
"В батальйоні створили черги з тих, хто буде розстрілювати полонених". Як Росія страчує українських військових
Останні новини
11:02
У Києві семирічний хлопчик помер на прийомі в стоматолога: поліція відкрила кримінальне провадження
10:52
X заблокував акаунти опозиції в Туреччині
10:39
оновлено від 08:27У системі "Укрзалізниці" стався масштабний збій
10:32
футболСпортивна історія дня. Нападник збірної Бельгії Ромелу Лукаку, якого ви не знали
10:26
Астрономи виявили космічні "торнадо", які лютують у центрі Чумацького Шляху
10:13
Повітряні сили уразили скупчення росіян в укритті у Торецьку
10:00
Прем'єр Британії: Нас закликають обирати між США і Європою, але Черчилль цього не зробив
09:41
Росіяни заявили про атаку понад півсотні українських БПЛА
09:28
Акція неонацистів у Берліні завершилась передчасно через сутички
09:15
історіяВійна без перемоги. Історія країни, яка зникла через зраду союзників і "реальну політику"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: