Держави ЄС і Україна поскаржились в ООН на втручання РФ у роботу супутників – ЗМІ

Вісім європейських держав 17 березня подали скаргу до Міжнародного союзу електрозв’язку (МСЕ), що підпорядковується ООН, через неодноразове втручання Росії в роботу європейського супутникового зв’язку, вимагаючи припинити ці дії.

Джерело: нідерландський суспільний мовник NOS, передає "Європейська правда"

Деталі: За даними NOS, скарга підписана Естонією, Латвією, Литвою, Польщею, Україною, Фінляндією, Францією та Нідерландами, ще 17 країн-членів ЄС та Велика Британія підтримують скаргу.

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Скарга є черговим кроком у конфлікті між європейськими країнами та Росією через перешкоджання супутниковому сигналу.

Кілька європейських країн в останній рік повідомляють про перешкоди в роботі двох основних європейських супутникових провайдерів – Eutelsat і SES. У Європі вони надають послуги радіо- і телевізійного зв'язку, а також для авіаційної навігації.

Найпомітніший збій стався навесні 2024 року. Тоді російська військова пропаганда раптово двічі з'явилася на телеканалі BabyTV в Нідерландах та інших європейських країнах.

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Розслідування показало, що джерелом перешкод був окупований Росією Крим і Калінінградська область.

У попередніх листах до ООН Росія заперечувала свою причетність до збоїв у роботі супутників.

Минулого року стало відомо, що, за даними США, Москва розробляє ядерну зброю для розгортання на навколоземній орбіті, що може становити загрозу американським супутникам.