Государства ЕС и Украина пожаловались в ООН на вмешательство РФ в работу спутников – СМИ

Восемь европейских государств 17 марта подали жалобу в Международный союз электросвязи (МСЭ), который подчиняется ООН, из-за неоднократного вмешательства России в работу европейской спутниковой связи, требуя прекратить эти действия.

Источник: нидерландский общественный вещатель NOS, передает "Европейская правда"

Детали: По данным NOS, жалоба подписана Эстонией, Латвией, Литвой, Польшей, Украиной, Финляндией, Францией и Нидерландами, еще 17 стран-членов ЕС и Великобритания поддерживают жалобу.

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Жалоба является очередным шагом в конфликте между европейскими странами и Россией из-за препятствования спутниковому сигналу.

Несколько европейских стран в последний год сообщают о помехах в работе двух основных европейских спутниковых провайдеров – Eutelsat и SES. В Европе они предоставляют услуги радио- и телевизионной связи, а также для авиационной навигации.

Самый заметный сбой произошел весной 2024 года. Тогда российская военная пропаганда внезапно дважды появилась на телеканале BabyTV в Нидерландах и других европейских странах.

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Расследование показало, что источником помех был оккупированный Россией Крым и Калининградская область.

В предыдущих письмах в ООН Россия отрицала свою причастность к сбоям в работе спутников.

В прошлом году стало известно, что, по данным США, Москва разрабатывает ядерное оружие для развертывания на околоземной орбите, что может представлять угрозу американским спутникам.