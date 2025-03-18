ЗСУ відмінусували ще 1 560 окупантів за добу
Вівторок, 18 березня 2025, 07:20
Країна-агресорка Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України – лише за минулу добу Сили оборони знешкодили 1 560 окупантів, 42 артилерійські системи та 8 танків.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 18.03.25 орієнтовно склали:
Реклама:
- особового складу – близько 897 010 (+1 560) осіб,
- танків – 10 352 (+8) од,
- бойових броньованих машин – 21 509 (+20) од,
- артилерійських систем – 2 4640 (+42) од,
- РСЗВ – 1 319 (+1) од,
- засобів ППО – 1 107 (+3) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 29 616 (+149) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 40 892 (+107) од,
- спеціальної техніки – 3 780 (+2) од.
Дані уточнюються.