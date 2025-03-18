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ЗСУ відмінусували ще 1 560 окупантів за добу

Ірина БалачукВівторок, 18 березня 2025, 07:20
ЗСУ відмінусували ще 1 560 окупантів за добу
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Країна-агресорка Росія продовжує зазнавати втрат  у загарбницькій війні проти України – лише за минулу добу Сили оборони знешкодили 1 560 окупантів, 42 артилерійські системи та 8 танків.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 18.03.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 897 010 (+1 560) осіб,
  • танків – 10 352 (+8) од,
  • бойових броньованих машин – 21 509 (+20) од,
  • артилерійських систем – 2 4640 (+42) од,
  • РСЗВ – 1 319 (+1) од,
  • засобів ППО – 1 107 (+3) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 29 616 (+149) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 40 892 (+107) од,
  • спеціальної техніки – 3 780 (+2) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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