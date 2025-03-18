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ВСУ отминусовали еще 1 560 оккупантов за сутки

Ирина БалачукВторник, 18 марта 2025, 07:20
ВСУ отминусовали еще 1 560 оккупантов за сутки
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Страна-агрессор Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины – только за минувшие сутки Силы обороны обезвредили 1 560 оккупантов, 42 артиллерийские системы и 8 танков.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 18.03.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 897 010 (+1 560) человек,
  • танков – 10 352 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин – 21 509 (+20) ед,
  • артиллерийских систем – 24 640 (+42) ед,
  • РСЗО – 1 319 (+1) ед,
  • средств ПВО – 1 107 (+3) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 29 616 (+149) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 40 892 (+107) ед,
  • специальной техники – 3 780 (+2) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
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