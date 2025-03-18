ВСУ отминусовали еще 1 560 оккупантов за сутки
Вторник, 18 марта 2025, 07:20
Страна-агрессор Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины – только за минувшие сутки Силы обороны обезвредили 1 560 оккупантов, 42 артиллерийские системы и 8 танков.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 18.03.25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 897 010 (+1 560) человек,
- танков – 10 352 (+8) ед,
- боевых бронированных машин – 21 509 (+20) ед,
- артиллерийских систем – 24 640 (+42) ед,
- РСЗО – 1 319 (+1) ед,
- средств ПВО – 1 107 (+3) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 29 616 (+149) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 40 892 (+107) ед,
- специальной техники – 3 780 (+2) ед.
Данные уточняются.