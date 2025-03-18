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Трамп заявив, що Сі Цзіньпін незабаром приїде до США

Ірина Кутєлєва, Ірина БалачукВівторок, 18 березня 2025, 07:52
Трамп заявив, що Сі Цзіньпін незабаром приїде до США
Лідер Китаю Сі Цзіньпін. Фото Getty Images

Американський президент Дональд Трамп запевняє, що лідер Китаю Сі Цзіньпін незабаром відвідає США.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Financial Times

Пряма мова Трампа під час відвідування вашингтонського Центру виконавських мистецтв імені Джона Кеннеді: "Він (Сі, – ред.) приїде в недалекому майбутньому".

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Деталі: Видання зазначає, що Білий дім не відповів на прохання прокоментувати, чи почали Вашингтон і Пекін переговори про зустріч на найвищому рівні. А Посольство Китаю у Вашингтоні відмовилося від коментарів.

Водночас співрозмовник FT, знайомий із ситуацією, заявив, що жодних обговорень з приводу такої зустрічі не було.

Передісторія:

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  • Видання The Wall Street Journal раніше писало, що США і Китай почали обговорення потенційного проведення саміту в червні у США між президентом Дональдом Трампом і китайським лідером Сі Цзіньпіном.
  • 4 березня Трамп запровадив мита на товари з Канади і Мексики і підвищив тарифи для Китаю до 20%.
  • Китай швидко відреагував на нові тарифи США, підвищивши імпортні мита на американські сільськогосподарські та харчові товари на суму $21 млрд.

ТрампСШАСі Цзіньпін
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