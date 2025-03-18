Трамп заявив, що Сі Цзіньпін незабаром приїде до США
Вівторок, 18 березня 2025, 07:52
Американський президент Дональд Трамп запевняє, що лідер Китаю Сі Цзіньпін незабаром відвідає США.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Financial Times
Пряма мова Трампа під час відвідування вашингтонського Центру виконавських мистецтв імені Джона Кеннеді: "Він (Сі, – ред.) приїде в недалекому майбутньому".
Реклама:
Деталі: Видання зазначає, що Білий дім не відповів на прохання прокоментувати, чи почали Вашингтон і Пекін переговори про зустріч на найвищому рівні. А Посольство Китаю у Вашингтоні відмовилося від коментарів.
Водночас співрозмовник FT, знайомий із ситуацією, заявив, що жодних обговорень з приводу такої зустрічі не було.
Передісторія:
РЕКЛАМА:
- Видання The Wall Street Journal раніше писало, що США і Китай почали обговорення потенційного проведення саміту в червні у США між президентом Дональдом Трампом і китайським лідером Сі Цзіньпіном.
- 4 березня Трамп запровадив мита на товари з Канади і Мексики і підвищив тарифи для Китаю до 20%.
- Китай швидко відреагував на нові тарифи США, підвищивши імпортні мита на американські сільськогосподарські та харчові товари на суму $21 млрд.