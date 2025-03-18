Трамп заявил, что Си Цзиньпин вскоре приедет в США
Вторник, 18 марта 2025, 07:52
Американский президент Дональд Трамп уверяет, что лидер Китая Си Цзиньпин вскоре посетит США.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Financial Times
Прямая речь Трампа во время посещения вашингтонского Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди: "Он (Си, – ред.) приедет в недалеком будущем".
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Детали: Издание отмечает, что Белый дом не ответил на просьбу прокомментировать, начали ли Вашингтон и Пекин переговоры о встрече на высшем уровне. А Посольство Китая в Вашингтоне отказалось от комментариев.
В то же время собеседник FT, знакомый с ситуацией, заявил, что никаких обсуждений по поводу такой встречи не было.
Предыстория:
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- Издание The Wall Street Journal ранее писало, что США и Китай начали обсуждение потенциального проведения саммита в июне в США между президентом Дональдом Трампом и китайским лидером Си Цзиньпином.
- 4 марта Трамп ввел пошлины на товары из Канады и Мексики и повысил тарифы для Китая до 20%.
- Китай быстро отреагировал на новые тарифы США, повысив импортные пошлины на американские сельскохозяйственные и пищевые товары на сумму $21 млрд.