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Трамп заявил, что Си Цзиньпин вскоре приедет в США 

Ирина Кутелева, Ирина БалачукВторник, 18 марта 2025, 07:52
Трамп заявил, что Си Цзиньпин вскоре приедет в США 
Лидер Китая Си Цзиньпин. Фото Getty Images

Американский президент Дональд Трамп уверяет, что лидер Китая Си Цзиньпин вскоре посетит США.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Financial Times

Прямая речь Трампа во время посещения вашингтонского Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди: "Он (Си, – ред.) приедет в недалеком будущем".

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Детали: Издание отмечает, что Белый дом не ответил на просьбу прокомментировать, начали ли Вашингтон и Пекин переговоры о встрече на высшем уровне. А Посольство Китая в Вашингтоне отказалось от комментариев.

В то же время собеседник FT, знакомый с ситуацией, заявил, что никаких обсуждений по поводу такой встречи не было.

Предыстория:

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  • Издание The Wall Street Journal ранее писало, что США и Китай начали обсуждение потенциального проведения саммита в июне в США между президентом Дональдом Трампом и китайским лидером Си Цзиньпином.
  • 4 марта Трамп ввел пошлины на товары из Канады и Мексики и повысил тарифы для Китая до 20%.
  • Китай быстро отреагировал на новые тарифы США, повысив импортные пошлины на американские сельскохозяйственные и пищевые товары на сумму $21 млрд.

ТрампСШАСи Цзиньпин
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