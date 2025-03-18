На Дніпропетровщині через атаку БпЛА горіли 2 підприємства – ОВА
Вівторок, 18 березня 2025, 08:28
Внаслідок російської дронової атаки виникли пожежі на двох підприємствах у Дніпропетровській області.
Джерело: голова ОВА Сергій Лисак в Telegram
Пряма мова очільника області: "Вчора (17 березня – ред.) до пізнього вечора на Дніпропетровщині працювала ППО. Оборонці неба ліквідували в області 3 ворожі безпілотники. Через атаку БпЛА у Дніпровському районі сталися пожежі на двох підприємствах".
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Деталі: За словами Лисака, займання уже загасили. Минулося без постраждалих.
Також окупанти били по Нікопольщині, на Марганецьку громаду скидали боєприпаси з дронів, а Покровську обстрілювали з артилерії. Там теж минулося без загиблих і поранених.
Передісторія:
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- Увечері 17 березня повідомлялося, що російська армія атакувала безпілотниками інфраструктурний об'єкт в Дніпровському районі Дніпропетровської області.