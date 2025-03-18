На Дніпропетровщині через атаку БпЛА горіли 2 підприємства – ОВА

Внаслідок російської дронової атаки виникли пожежі на двох підприємствах у Дніпропетровській області.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак в Telegram

Пряма мова очільника області: "Вчора (17 березня – ред.) до пізнього вечора на Дніпропетровщині працювала ППО. Оборонці неба ліквідували в області 3 ворожі безпілотники. Через атаку БпЛА у Дніпровському районі сталися пожежі на двох підприємствах".

Реклама:

Деталі: За словами Лисака, займання уже загасили. Минулося без постраждалих.

Також окупанти били по Нікопольщині, на Марганецьку громаду скидали боєприпаси з дронів, а Покровську обстрілювали з артилерії. Там теж минулося без загиблих і поранених.

Передісторія:

РЕКЛАМА: