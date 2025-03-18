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На Днепропетровщине из-за атаки БпЛА горели 2 предприятия – ОВА

Ирина БалачукВторник, 18 марта 2025, 08:28
На Днепропетровщине из-за атаки БпЛА горели 2 предприятия – ОВА
Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

В результате российской дроновой атаки возникли пожары на двух предприятиях в Днепропетровской области.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь главы области: "Вчера (17 марта – ред.) до позднего вечера на Днепропетровщине работала ПВО. Защитники неба ликвидировали в области 3 вражеских беспилотника. Из-за атаки БпЛА в Днепровском районе возникли пожары на двух предприятиях".

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Детали: По словам Лысака, возгорания уже потушили. Обошлось без пострадавших.

Также оккупанты били по Никопольщине, на Марганецкую общину сбрасывали боеприпасы с дронов, а Покровскую обстреливали из артиллерии. Там также обошлось без погибших и раненых.

Предыстория:

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