Ердоган хоче зустрітися з Трампом у Білому домі у квітні – ЗМІ

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган планує зустріч із президентом США Дональдом Трампом у Білому домі у квітні та вже працює над її організацією.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на агентство Bloomberg

Деталі: За словами співрозмовників агентства, Ердоган вважає зміцнення стратегічного партнерства між Анкарою і Вашингтоном критично важливим для регіональної стабільності на тлі того, як Туреччина прагне стати провідним посередником у розв'язанні питань від України до Сирії.

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В адміністрації Ердогана відмовились від коментарів.

У недільній телефонній розмові з Трампом Ердоган закликав президента США скасувати санкції, накладені під час його першого терміну на турецьку оборонну промисловість у зв'язку із закупівлею російських систем ППО С-400.

Він також попросив знову включити Туреччину в програму розробки винищувачів F-35 і завершити угоду про продаж нових F-16.

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Ердоган звертається до США на тлі прагнення до тіснішої оборонної та економічної співпраці з ЄС на тлі пошуків європейських країн шляхів зменшення залежності від Вашингтона.

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