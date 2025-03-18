Ердоган хоче зустрітися з Трампом у Білому домі у квітні – ЗМІ
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган планує зустріч із президентом США Дональдом Трампом у Білому домі у квітні та вже працює над її організацією.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на агентство Bloomberg
Деталі: За словами співрозмовників агентства, Ердоган вважає зміцнення стратегічного партнерства між Анкарою і Вашингтоном критично важливим для регіональної стабільності на тлі того, як Туреччина прагне стати провідним посередником у розв'язанні питань від України до Сирії.
В адміністрації Ердогана відмовились від коментарів.
У недільній телефонній розмові з Трампом Ердоган закликав президента США скасувати санкції, накладені під час його першого терміну на турецьку оборонну промисловість у зв'язку із закупівлею російських систем ППО С-400.
Він також попросив знову включити Туреччину в програму розробки винищувачів F-35 і завершити угоду про продаж нових F-16.
Ердоган звертається до США на тлі прагнення до тіснішої оборонної та економічної співпраці з ЄС на тлі пошуків європейських країн шляхів зменшення залежності від Вашингтона.
Нагадаємо:
- Нещодавно міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Туреччина може відіграти важливу роль у досягненні справедливого й всеосяжного миру в Україні.
- Перед тим турецьке Міністерство оборони підтвердило, що країна готова розгорнути війська в Україні.