Эрдоган хочет встретиться с Трампом в Белом доме в апреле – СМИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует встречу с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме в апреле и уже работает над ее организацией.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на агентство Bloomberg

Детали: По словам собеседников агентства, Эрдоган считает укрепление стратегического партнерства между Анкарой и Вашингтоном критически важным для региональной стабильности на фоне того, как Турция стремится стать ведущим посредником в решении вопросов от Украины до Сирии.

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В администрации Эрдогана отказались от комментариев.

В воскресном телефонном разговоре с Трампом Эрдоган призвал президента США отменить санкции, наложенные во время его первого срока на турецкую оборонную промышленность в связи с закупкой российских систем ПВО С-400.

Он также попросил вновь включить Турцию в программу разработки истребителей F-35 и завершить соглашение о продаже новых F-16.

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Эрдоган обращается к США на фоне стремления к более тесному оборонному и экономическому сотрудничеству с ЕС на фоне поисков европейских стран путей уменьшения зависимости от Вашингтона.

Напомним: