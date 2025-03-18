Эрдоган хочет встретиться с Трампом в Белом доме в апреле – СМИ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует встречу с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме в апреле и уже работает над ее организацией.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на агентство Bloomberg
Детали: По словам собеседников агентства, Эрдоган считает укрепление стратегического партнерства между Анкарой и Вашингтоном критически важным для региональной стабильности на фоне того, как Турция стремится стать ведущим посредником в решении вопросов от Украины до Сирии.
В администрации Эрдогана отказались от комментариев.
В воскресном телефонном разговоре с Трампом Эрдоган призвал президента США отменить санкции, наложенные во время его первого срока на турецкую оборонную промышленность в связи с закупкой российских систем ПВО С-400.
Он также попросил вновь включить Турцию в программу разработки истребителей F-35 и завершить соглашение о продаже новых F-16.
Эрдоган обращается к США на фоне стремления к более тесному оборонному и экономическому сотрудничеству с ЕС на фоне поисков европейских стран путей уменьшения зависимости от Вашингтона.
Напомним:
- Недавно министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Турция может сыграть важную роль в достижении справедливого и всеобъемлющего мира в Украине.
- Перед тем турецкое Министерство обороны подтвердило, что страна готова развернуть войска в Украине.