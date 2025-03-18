У Києві працювала ППО: уламки БпЛА впали на території школи

Уламки дрона, що впав у школі, фото: ДСНС

Вранці 18 березня у Києві працювала протиповітряна оборона по ворожих БпЛА, уламки одного попадали на території школи.

Джерело: Кличко у Telegram начальник КМВА Тимур Ткаченко у Telegram

Пряма мова Кличка: "За попередньою інформацією, в Деснянському районі столиці зафіксовано падіння уламків на території школи. Екстрені служби прямують на місце".

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Начальник КМВА Тимур Ткаченко уточнив, що уламки дрона впали по вул. Путивльська

За його словами,Ю на відкритій місцевості займання, працюють відповідні служби.

"Інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється. Учні школи під час тривоги знаходились в укритті", - зазначив Ткаченко.

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Оновлено. Пізніше Ткаченко повідомив, що займання ліквідовано, далі на місці працюватимуть піротехники.

В ДСНС повідомили, що рятувальники ліквідували наслідки падіння уламків ворожого БпЛА на території однієї зі столичних шкіл.

Повідомляється, що палаючі залишки російського безпілотника швидко погасили. Сапери ДСНС та вибухотехніки Нацполіції ретельно обстежили територію та уламки дрона на предмет вибухонебезпечних предметів.

"Під час атаки на місто всі учні та педагоги перебували в укритті, що дозволило уникнути постраждалих", - говориться у повідомленні.