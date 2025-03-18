Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
УП 100. Сила жінок

В Киеве работала ПВО: обломки БпЛА упали на территории школы

Станислав ПогориловВторник, 18 марта 2025, 12:31
В Киеве работала ПВО: обломки БпЛА упали на территории школы
Обломки упавшего дрона, фото: ГСЧС

Утром 18 марта в Киеве работала противовоздушная оборона по вражеским БпЛА, обломки одного попадали на территории школы.

Источник: Кличко в Telegram, начальник КГВА Тимур Ткаченко в Telegram

Прямая речь Кличко: "По предварительной информации, в Деснянском районе столицы зафиксировано падение обломков на территории школы. Экстренные службы направляются на место".

Реклама:

Начальник КГВА Тимур Ткаченко уточнил, что обломки дрона упали по ул. Путивльская

По его словам, на открытой местности возгорание, работают соответствующие службы.

"Информация о повреждениях и пострадавших уточняется. Ученики школы во время тревоги находились в укрытии", - отметил Ткаченко.

РЕКЛАМА:

Обновлено. Позже Ткаченко сообщил, что возгорание ликвидировано, дальше на месте будут работать пиротехники.

В ГСЧС сообщили, что спасатели ликвидировали последствия падения обломков вражеского БпЛА на территории одной из столичных школ.

 

Сообщается, что горящие остатки российского беспилотника быстро погасили. Саперы ГСЧС и взрывотехники Нацполиции тщательно обследовали территорию и обломки дрона на предмет взрывоопасных предметов. 

 

"Во время атаки на город все ученики и педагоги находились в укрытии, что позволило избежать пострадавших", - говорится в сообщении.

Киевбеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
футболБельгия – Украина: матч Лиги наций. ОНЛАЙН
Уолтц заявил, что Россию будут просить вернуть украинских детей "для укрепления доверия"
обновленоВ Одесской области произошел взрыв в здании полиции: есть погибшая и пострадавшие
Стармер рассказал о давлении Белого дома, чтобы раскритиковать Зеленского за ссору с Трампом
обновлено от 08:27В системе "Укрзализныци" произошел масштабный сбой
Магучих добыла бронзу на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении
Все новости...
Киев
В Киеве общественному транспорту разрешили работать во время тревог, исключение – метро
В Киеве временно закрывали станцию "Вокзальная" из-за подозрительной коробки
В Киеве дети из СМА могут остаться без лечения: горожане просят мэрию продлить покупку лекарств
Последние новости
21:35
футболБельгия – Украина: матч Лиги наций. ОНЛАЙН
21:22
Германия выразила обеспокоенность арестом оппозиционного мэра Стамбула
20:54
Зеленский о встрече в Саудовской Аравии: Разговор достаточно полезный
20:36
Взрыв в здании полиции в Одесской области расследуют как теракт, ранены 3 полицейских
20:23
Уолтц заявил, что Россию будут просить вернуть украинских детей "для укрепления доверия"
20:07
Свитолина пробилась в четвертый круг престижного теннисного турнира в Майами
19:48
Новый премьер Канады официально объявил досрочные выборы
19:38
На Сумщине из-за вражеского обстрела погибла женщина, еще один человек ранен
19:09
Фонтан вместо поваленного памятника Ленину. Что не так с инициативой Кличко – подкаст
19:04
формула-1Хэмилтон и Леклер дисквалифицированы по итогам Гран-при Китая
Все новости...
Реклама:
Реклама: