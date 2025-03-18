В Киеве работала ПВО: обломки БпЛА упали на территории школы
Утром 18 марта в Киеве работала противовоздушная оборона по вражеским БпЛА, обломки одного попадали на территории школы.
Источник: Кличко в Telegram, начальник КГВА Тимур Ткаченко в Telegram
Прямая речь Кличко: "По предварительной информации, в Деснянском районе столицы зафиксировано падение обломков на территории школы. Экстренные службы направляются на место".
Начальник КГВА Тимур Ткаченко уточнил, что обломки дрона упали по ул. Путивльская
По его словам, на открытой местности возгорание, работают соответствующие службы.
"Информация о повреждениях и пострадавших уточняется. Ученики школы во время тревоги находились в укрытии", - отметил Ткаченко.
Обновлено. Позже Ткаченко сообщил, что возгорание ликвидировано, дальше на месте будут работать пиротехники.
В ГСЧС сообщили, что спасатели ликвидировали последствия падения обломков вражеского БпЛА на территории одной из столичных школ.
Сообщается, что горящие остатки российского беспилотника быстро погасили. Саперы ГСЧС и взрывотехники Нацполиции тщательно обследовали территорию и обломки дрона на предмет взрывоопасных предметов.
"Во время атаки на город все ученики и педагоги находились в укрытии, что позволило избежать пострадавших", - говорится в сообщении.