В Киеве работала ПВО: обломки БпЛА упали на территории школы

Утром 18 марта в Киеве работала противовоздушная оборона по вражеским БпЛА, обломки одного попадали на территории школы.

Источник: Кличко в Telegram, начальник КГВА Тимур Ткаченко в Telegram

Прямая речь Кличко: "По предварительной информации, в Деснянском районе столицы зафиксировано падение обломков на территории школы. Экстренные службы направляются на место".

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Начальник КГВА Тимур Ткаченко уточнил, что обломки дрона упали по ул. Путивльская

По его словам, на открытой местности возгорание, работают соответствующие службы.

"Информация о повреждениях и пострадавших уточняется. Ученики школы во время тревоги находились в укрытии", - отметил Ткаченко.

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Обновлено. Позже Ткаченко сообщил, что возгорание ликвидировано, дальше на месте будут работать пиротехники.

В ГСЧС сообщили, что спасатели ликвидировали последствия падения обломков вражеского БпЛА на территории одной из столичных школ.

Сообщается, что горящие остатки российского беспилотника быстро погасили. Саперы ГСЧС и взрывотехники Нацполиции тщательно обследовали территорию и обломки дрона на предмет взрывоопасных предметов.

"Во время атаки на город все ученики и педагоги находились в укрытии, что позволило избежать пострадавших", - говорится в сообщении.