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Зеленський приїхав у Львів

Станіслав ПогоріловВівторок, 18 березня 2025, 11:49
Зеленський приїхав у Львів
Володимир Зеленський, фото: Facebook

Президент Володимир Зеленський 18 березня прибув до Львова, де вшанував пам’ять полеглих захисників і захисниць.

Джерело: Зеленський у соцмережах

 

Пряма мова Зеленського: "Львів. Ушанував пам’ять полеглих захисників і захисниць України. Пам’ятаємо кожного й кожну, хто віддав найдорожче – своє життя – за свободу і майбутнє нашої держави. Вічна пам’ять героям".

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Деталі: На сайті офіційного інтернет-представництва президента відсутній анонс щодо поїдки Зеленського до Львова.

ЗеленськийЛьвів
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