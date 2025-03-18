Зеленський приїхав у Львів

Президент Володимир Зеленський 18 березня прибув до Львова, де вшанував пам’ять полеглих захисників і захисниць.

Джерело: Зеленський у соцмережах

Пряма мова Зеленського: "Львів. Ушанував пам’ять полеглих захисників і захисниць України. Пам’ятаємо кожного й кожну, хто віддав найдорожче – своє життя – за свободу і майбутнє нашої держави. Вічна пам’ять героям".

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Деталі: На сайті офіційного інтернет-представництва президента відсутній анонс щодо поїдки Зеленського до Львова.