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Зеленский приехал во Львов

Станислав ПогориловВторник, 18 марта 2025, 11:49
Зеленский приехал во Львов
Владимир Зеленский, фото: Facebook

Президент Владимир Зеленский 18 марта прибыл во Львов, где почтил память павших защитников и защитниц.

Источник: Зеленский в соцсетях

 

Прямая речь Зеленского: "Львов. Почтил память павших защитников и защитниц Украины. Помним каждого и каждую, кто отдал самое дорогое - свою жизнь - за свободу и будущее нашего государства. Вечная память героям".

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Детали: На сайте официального интернет-представительства президента отсутствует анонс о поездке Зеленского во Львов.

ЗеленскийЛьвов
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