Українці відповіли, що відчувають до влади: переважають розчарування і надія – опитування

Українці заявили, що щодо нинішньої влади у країні відчувають переважно розчарування, надію, сором і злість, йдеться в опитуванні Київського міжнародного інституту соціології.

Джерело: результати опитування КМІС, проведеного 14-24 лютого, до якого на замовлення ГО "Центр стратегічних комунікацій "Форум"" додали питання про емоції, які викликає нинішня влада

Деталі: Під час опитування респондентам ставили запитання "Що ви переважно відчуваєте зараз до нинішньої влади в Україні?". При цьому їм пропонували або обрати до 3 відповідей з переліку з 12 почуттів/емоцій, або назвати свій варіант.

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Дослівно КМІС: "Найбільше респондентів говорили про розчарування (32% серед усіх респондентів) і надію (28%). Далі йдуть такі відповіді, як сором (17%), злість (16%), співчуття (15%), гордість (13%), ненависть (11%)".

Інфографіка КМІС

Деталі: Відносно найменше респондентів говорили про страх (8%), вдячність (8%), байдужість (6%), симпатію (6%) і сміх (4%).

Соціологи зазначають, що в усіх регіонах ситуація доводі подібна.

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Інфографіка КМІС

Також вони навели дані в розрізі того, довіряють чи ні респонденти Володимиру Зеленському. Серед тих, хто не довіряє президенту, однозначно переважають критичні/негативні емоції (зокрема, 55% говорять про розчарування, а 35% – про злість).

Тоді як серед тих, хто довіряє Зеленському, спектр почуттів/емоцій хоч і має ухил в сторону позитивних, але при цьому доволі строкатий (наприклад, з одного боку, 41% говорять про надію, 22% – про співчуття, 19% – про гордість, але кожен п’ятий (21%) говорить і про розчарування).

Інфографіка КМІС

"Тобто у частини українців є диференційоване ставлення до "нинішньої влади України" і до "президента В. Зеленського"", – підкреслили в КМІС.

Варто зазначити, що соціологи не вказали, чи роз’яснювали опитуваним, кого саме вони мають на увазі під поняттям "влада" – чи йдеться про президента, Кабінет міністрів, або Верховну Раду, чи про усіх їх разом, чи про місцеву владу.

ГО "Центр стратегічних комунікацій "Форум"" не вперше просить КМІС додати до опитування своє питання. Тільки за останні місяці ця ГО замовляла опитування щодо таких питань:

кого українці вважають лідером опозиції (опитуваним пропонували обрати з переліку),

ставлення українців до створення Уряду національної єдності,

сприйняття того, наскільки Україна була готовою до вторгнення у 2022 році,

щодо сприйняття санкцій проти Петра Порошенка.

Керівник "Центр стратегічних комунікацій "Форум"" є частим учасником ефірів телеканалу "Прямий", який належить лідеру "Європейської солідарності" Петру Порошенку.

Дослідження КМІС тривало з 14 по 24 лютого. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 1000 респондентів у віці від 18 років, що мешкають у всіх регіонах України, які підконтрольні уряду України. До вибірки не включали жителів територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводили серед громадян, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% – для показників, близьких до 10%, 1,8% – для показників, близьких до 5%.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення, але соціологи вважають, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.