Украинцы ответили, что чувствуют к власти: преобладают разочарование и надежда – опрос

Украинцы заявили, что в отношении нынешней власти в стране испытывают преимущественно разочарование, надежду, стыд и злость, говорится в опросе Киевского международного института социологии.

Источник: результаты опроса КМИС, проведенного 14-24 февраля, в который по заказу ОО "Центр стратегических коммуникаций "Форум"" добавили вопрос о чувствах к нынешней власти

Детали: Во время опроса респондентам задавали вопрос "Что вы преимущественно чувствуете сейчас к нынешней власти в Украине?". При этом им предлагали или выбрать до 3 ответов из перечня из 12 чувств/эмоций, или назвать свой вариант.

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Дословно КМИС: "Больше всего респондентов говорили о разочаровании (32% среди всех респондентов) и надежде (28%). Далее следуют такие ответы, как стыд (17%), злость (16%), сочувствие (15%), гордость (13%), ненависть (11%)".

Инфографика КМИС

Детали: Относительно меньше всего респондентов говорили о страхе (8%), благодарности (8%), равнодушии (6%), симпатии (6%) и смехе (4%).

Социологи отмечают, что во всех регионах ситуация довольно подобная.

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Инфографика КМИС

Также они привели данные в разрезе того, доверяют или нет респонденты Владимиру Зеленскому. Среди тех, кто не доверяет президенту, однозначно преобладают критические/негативные эмоции (в частности, 55% говорят о разочаровании, а 35% – о злости).

Тогда как среди тех, кто доверяет Зеленскому, спектр чувств/эмоций хоть и имеет уклон в сторону положительных, но при этом довольно пестрый (например, с одной стороны, 41% говорят о надежде, 22% – о сочувствии, 19% – о гордости, но каждый пятый (21%) говорит и о разочаровании).

Инфографика КМИС

"То есть у части украинцев есть дифференцированное отношение к "нынешней власти Украины" и к "президенту В. Зеленскому"", – подчеркнули в КМИС.

Стоит отметить, что социологи не указали, разъясняли ли опрашиваемым, кого именно они имеют в виду под понятием "власть" – идет ли речь о президенте, Кабинете министров, или Верховной Раде, или обо всех их вместе, или о местных властях.

ОО "Центр стратегических коммуникаций "Форум"" не впервые просит КМИС добавить в опрос свой вопрос. Только за последние месяцы эта ОО заказывала опросы по таким вопросам:

кого украинцы считают лидером оппозиции (опрашиваемым предлагали выбрать из перечня),

отношение украинцев к созданию Правительства национального единства,

восприятие того, насколько Украина была готова к вторжению в 2022 году,

относительно восприятия санкций против Петра Порошенко.

Руководитель "Центр стратегических коммуникаций "Форум"" является частым участником эфиров телеканала "Прямой", который принадлежит лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко.

Исследование КМИС проходило с 14 по 24 февраля. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опросили 1000 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих во всех регионах Украины, которые подконтрольны правительству Украины. В выборку не включали жителей территорий, которые временно не контролируются властями Украины (в то же время часть респондентов – это ВПЛ, которые переехали с оккупированных территорий), а также опрос не проводили среди граждан, выехавших за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% – для показателей, близких к 10%, 1,8% – для показателей, близких к 5%.

В условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение, но социологи считают, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.