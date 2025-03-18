Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
УП 100. Сила жінок

У Кремлі вказали час, коли відбудеться розмова Трампа і Путіна

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловВівторок, 18 березня 2025, 12:05
У Кремлі вказали час, коли відбудеться розмова Трампа і Путіна
Дональд Трамп, Володимир Путін, фото: Getty Images

Речник Кремля Дмитрій Пєсков повідомив, що телефонна розмова президента США Дональда Трампа з правителем РФ Володимиром Путіним відбудеться з 15:00 до 17:00 за Києвом.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на російський "Интерфакс"

Деталі: За його словами, таймінг бесіди Трампа з Путіним не обмежується. "Лідери говоритимуть стільки, скільки вважатимуть за потрібне", – сказав Пєсков.

Реклама:

Він також додав, що "є певне розуміння" того, якими будуть теми цієї розмови.

За його словами, "є велика кількість питань, пов'язаних із подальшою нормалізацією двосторонніх відносин, щодо українського врегулювання".

Передісторія:

РЕКЛАМА:

ТрампПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
ЗМІ: У Білому домі сподіваються досягти повного перемир'я до 20 квітня
оновлено від 08:27У системі "Укрзалізниці" стався масштабний збій
Повітряні сили уразили скупчення росіян в укритті у Торецьку
Магучіх здобула бронзу на чемпіонаті світу з легкої атлетики в приміщенні
ППО третій день поспіль збиває близько 100 російських безпілотників
Пентагон розпочав перевірку працівників на поліграфі після візиту Маска – Bloomberg
Усі новини...
Трамп
Трамп заявив, що позбавив держохорони дітей Байдена
Трамп прокоментував сварку в Овальному кабінеті: Ми мали змусити Україну вчинити правильно
Ердоган хоче зустрітися з Трампом у Білому домі у квітні – ЗМІ
Останні новини
13:58
Сибіга про нічну атаку на Київ: РФ підриває зусилля США та партнерів
13:56
футболУкраїна оголосила заявку на матч-відповідь проти Бельгії в Лізі націй
13:34
фотоПапа Римський вперше за п'ять тижнів з'явився на публіці
13:33
В Італії влада платитиме 100 тисяч євро тим, хто оселиться в горах, але є нюанс
13:20
З понеділка у Києві закінчується опалювальний сезон
13:03
фотоРосіяни пошкодили офіс одного з видань у Києві
12:59
ЗМІ: У Білому домі сподіваються досягти повного перемир'я до 20 квітня
12:46
Турецький суд заарештував опозиційного мера Стамбула
12:35
На Київщині поліція розслідує причетність свого співробітника до побиття чоловіка в Гостомелі
12:25
АЗС на вихідні знизили ціни пального на 2-7 грн/л
Усі новини...
Реклама:
Реклама: