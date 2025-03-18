У Кремлі вказали час, коли відбудеться розмова Трампа і Путіна

Речник Кремля Дмитрій Пєсков повідомив, що телефонна розмова президента США Дональда Трампа з правителем РФ Володимиром Путіним відбудеться з 15:00 до 17:00 за Києвом.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на російський "Интерфакс"

Деталі: За його словами, таймінг бесіди Трампа з Путіним не обмежується. "Лідери говоритимуть стільки, скільки вважатимуть за потрібне", – сказав Пєсков.

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Він також додав, що "є певне розуміння" того, якими будуть теми цієї розмови.

За його словами, "є велика кількість питань, пов'язаних із подальшою нормалізацією двосторонніх відносин, щодо українського врегулювання".

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