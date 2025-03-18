В Кремле указали время, когда состоится разговор Трампа и Путина
Вторник, 18 марта 2025, 12:05
Спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил, что телефонный разговор президента США Дональда Трампа с правителем РФ Владимиром Путиным состоится с 15:00 до 17:00 по Киеву.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на российский "Интерфакс"
Детали: По его словам, тайминг беседы Трампа с Путиным не ограничивается. "Лидеры будут говорить столько, сколько посчитают нужным", - сказал Песков.
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Он также добавил, что "есть определенное понимание" того, какими будут темы этого разговора.
По его словам, "есть большое количество вопросов, связанных с дальнейшей нормализацией двусторонних отношений, по украинскому урегулированию".
Предыстория:
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- Трамп планирует пообщаться с Владимиром Путиным во вторник, 18 марта, и обсудить с правителем России прекращение войны в Украине.
- В Белом доме утверждают, что президент США "полон решимости" заключить соглашение относительно завершения войны России против Украины, а мир близок к такому миру.