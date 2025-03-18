В Угорщині до літа проведуть опитування щодо підтримки вступу України в ЄС – міністр

В Угорщині до початку літа проведуть опитування громадян щодо підтримки вступу України до Європейського Союзу, ініційоване прем’єром Віктором Орбаном.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву міністра з питань ЄС Угорщини Яноша Бока перед початком засідання Ради ЄС з загальних питань у Брюсселі

Деталі: Угорський міністр повідомив, що консультації з громадянами Угорщини щодо їхнього ставлення до можливості вступу України до ЄС відбудуться "до літа".

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"Майбутнє процесу розширення (України – ред.) тепер в руках угорських громадян. Вони матимуть можливість висловити свою позицію під час національних консультацій, ініційованих угорським урядом. Ми чекаємо на результати до літа", – сказав Януш Бока.

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