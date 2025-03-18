В Угорщині до літа проведуть опитування щодо підтримки вступу України в ЄС – міністр
Вівторок, 18 березня 2025, 13:05
В Угорщині до початку літа проведуть опитування громадян щодо підтримки вступу України до Європейського Союзу, ініційоване прем’єром Віктором Орбаном.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву міністра з питань ЄС Угорщини Яноша Бока перед початком засідання Ради ЄС з загальних питань у Брюсселі
Деталі: Угорський міністр повідомив, що консультації з громадянами Угорщини щодо їхнього ставлення до можливості вступу України до ЄС відбудуться "до літа".
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"Майбутнє процесу розширення (України – ред.) тепер в руках угорських громадян. Вони матимуть можливість висловити свою позицію під час національних консультацій, ініційованих угорським урядом. Ми чекаємо на результати до літа", – сказав Януш Бока.
Нагадаємо:
- 5 березня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан анонсував опитування в Угорщині щодо підтримки членства України в ЄС.
- Цю ініціативу Орбана саркастично прокоментував міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.
- Щодо України угорський уряд уже вже проводив "консультації", питання на яких були сформульовані маніпулятивно.