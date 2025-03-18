В Венгрии до лета проведут опрос по поддержке вступления Украины в ЕС – министр

В Венгрии до начала лета проведут опрос граждан по поддержке вступления Украины в Европейский Союз, инициированный премьером Виктором Орбаном.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление министра по вопросам ЕС Венгрии Яноша Бока перед началом заседания Совета ЕС по общим вопросам в Брюсселе

Детали: Венгерский министр сообщил, что консультации с гражданами Венгрии относительно их отношения к возможности вступления Украины в ЕС состоятся "до лета".

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"Будущее процесса расширения (Украины – ред.) теперь в руках венгерских граждан. Они будут иметь возможность выразить свою позицию во время национальных консультаций, инициированных венгерским правительством. Мы ждем результатов до лета", – сказал Януш Бока.

Напомним: