ДБР: 10 років тюрми отримав чиновник із Полтавщини, який замовив вбивство бізнесмена
На Полтавщині до 10 років ув’язнення засудили колишнього старосту, який за 5 тисяч доларів замовив убивство підприємця.
Джерело: ДБР, Полтавська обласна прокуратура, співрозмовник УП в правоохоронних органах
Деталі: Кобеляцький районний суд Полтавської області визнав винним у закінченому замаху на умисне вбивство, вчиненому на замовлення, колишнього голову однієї з територіальних громад Полтавської області.
За даними УП, йдеться про колишнього голову Білицької тергромади Ігоря Мостового.
Наприкінці 2022 року працівники ДБР встановили, що планується вбивство підприємця з Полтавської області, для чого йде активний пошук виконавців з кримінального середовища.
Голова громади тривалий час конфліктував із підприємцем. Врешті-решт, аби приборкати опонента, посадовець почав шукати кілера, який зміг би виконати "замовлення".
Для того аби врятувати життя чоловіку та викрити організатора, розпочалася багатоетапна спецоперація з використанням технічних та агентурних можливостей Бюро.
Вартість життя бізнесмена посадовець оцінив у 5 тисяч доларів США. Гроші за вбивство замовник планував передавати двома частинами. Завдаток передав ще у грудні 2022 року, а решту обіцяв вже після того, як впевниться у роботі кілера та отримає фотографії із вбитим чоловіком.
З метою врятування життя підприємця у січні 2023 року правоохоронці інсценували вбивство, а замовнику передали як доказ фотографії та особисту річ потерпілого.
Надалі підслідність у вказаному кримінальному провадженні була визначена за органами Нацполіції, які за матеріалами ДБР скеровували обвинувальний акт до суду.
Колишнього чиновника визнали винним у закінченому замаху на умисне вбивство, вчиненому на замовлення (ч. 2 ст. 15, п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України), йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі на 10 років.
Як зазначає прокуратура, свою вину у скоєнні злочину обвинувачений визнав частково. До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.