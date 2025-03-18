ГБР: 10 лет тюрьмы получил чиновник с Полтавщины, который заказал убийство бизнесмена

На Полтавщине к 10 годам заключения приговорили бывшего старосту, который за 5 тысяч долларов заказал убийство предпринимателя.

Источник: ГБР, Полтавская областная прокуратура, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Кобеляцкий районный суд Полтавской области признал виновным в законченном покушении на умышленное убийство, совершенном по заказу, бывшего главу одной из территориальных общин Полтавской области.

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По данным УП, речь идет о бывшем председателе Белицкой теробщины Игоре Мостовом.

В конце 2022 года работники ГБР установили, что планируется убийство предпринимателя из Полтавской области, для чего идет активный поиск исполнителей из криминальной среды.

Глава общины длительное время конфликтовал с предпринимателем. В конце концов, чтобы обуздать оппонента, чиновник начал искать киллера, который смог бы выполнить "заказ".

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Для того чтобы спасти жизнь мужчине и разоблачить организатора, началась многоэтапная спецоперация с использованием технических и агентурных возможностей Бюро.

Стоимость жизни бизнесмена чиновник оценил в 5 тысяч долларов США. Деньги за убийство заказчик планировал передавать двумя частями. Задаток передал еще в декабре 2022 года, а остальные обещал уже после того, как убедится в работе киллера и получит фотографии с убитым мужчиной.

С целью спасения жизни предпринимателя в январе 2023 года правоохранители инсценировали убийство, а заказчику передали в качестве доказательства фотографии и личную вещь потерпевшего.

В дальнейшем подследственность в указанном уголовном производстве была определена за органами Нацполиции, которые по материалам ГБР направляли обвинительный акт в суд.

Бывшего чиновника признали виновным в законченном покушении на умышленное убийство, совершенном по заказу (ч. 2 ст. 15, п. 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины), ему назначено наказание в виде лишения свободы на 10 лет.

Как отмечает прокуратура, свою вину в совершении преступления обвиняемый признал частично. До вступления приговора в законную силу он будет находиться под стражей.