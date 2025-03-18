54% німців вважають, що Україна має бути готова до територіальних поступок заради миру з РФ

За результатами опитування Forsa для ntv, 54% німців вважають, що Україна має бути готова поступитися частиною своїх територій, якщо це необхідно для досягнення миру з Росією.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ntv

Деталі: 54% респондентів вважають, що Україна повинна бути готовою поступитися окупованими територіями Росії, якщо це необхідно для досягнення мирної угоди.

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36% – переважно прихильники "Зелених" – вважають, що Україна не повинна цього робити.

Серед прихильників консервативного блоку ХДС/ХСС 52% за те, щоб Україна поступалась територіями, 43% проти. Серед прихильників СДПН 46% за готовність України до територіальних поступок, 40% – проти.

ХДС/ХСС та СДПН наразі перебувають в переговорах щодо формування майбутнього уряду.

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71% прихильників проросійської "Альтернативи для Німеччини" заявили, що Україна має бути готовою піти на територіальні поступки (16% проти). Таку ж думку висловили 50% прихильників "Лівих" (40% проти).

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