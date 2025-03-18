По результатам опроса Forsa для ntv, 54% немцев считают, что Украина должна быть готова уступить часть своих территорий, если это необходимо для достижения мира с Россией.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ntv

Детали: 54% респондентов считают, что Украина должна быть готова уступить оккупированные территории России, если это необходимо для достижения мирного соглашения.

Реклама:

36% – преимущественно сторонники "Зеленых" – считают, что Украина не должна этого делать.

Среди сторонников консервативного блока ХДС/ХСС 52% за то, чтобы Украина уступала территории, 43% против. Среди сторонников СДПГ 46% за готовность Украины к территориальным уступкам, 40% – против.

ХДС/ХСС и СДПГ сейчас находятся в переговорах по формированию будущего правительства.

РЕКЛАМА:

71% сторонников пророссийской "Альтернативы для Германии" заявили, что Украина должна быть готова пойти на территориальные уступки (16% против). Такое же мнение высказали 50% сторонников "Левых" (40% против).

Напомним: