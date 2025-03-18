54% немцев считают, что Украина должна быть готова к территориальным уступкам ради мира с РФ
По результатам опроса Forsa для ntv, 54% немцев считают, что Украина должна быть готова уступить часть своих территорий, если это необходимо для достижения мира с Россией.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ntv
Детали: 54% респондентов считают, что Украина должна быть готова уступить оккупированные территории России, если это необходимо для достижения мирного соглашения.
36% – преимущественно сторонники "Зеленых" – считают, что Украина не должна этого делать.
Среди сторонников консервативного блока ХДС/ХСС 52% за то, чтобы Украина уступала территории, 43% против. Среди сторонников СДПГ 46% за готовность Украины к территориальным уступкам, 40% – против.
ХДС/ХСС и СДПГ сейчас находятся в переговорах по формированию будущего правительства.
71% сторонников пророссийской "Альтернативы для Германии" заявили, что Украина должна быть готова пойти на территориальные уступки (16% против). Такое же мнение высказали 50% сторонников "Левых" (40% против).
Напомним:
- Советник президента США по национальной безопасности Майкл Волц предположил, что будущее соглашение о завершении войны России против Украины может предусматривать потерю последней территорий в обмен на "будущие гарантии безопасности".
- Государственный секретарь США Марко Рубио 10 марта говорил, что Украине придется пойти на уступки относительно территорий, которые Россия захватила с 2014 года, в рамках любого соглашения о прекращении войны.