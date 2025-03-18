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Сибіга анонсував двосторонню зустріч з Сійярто: говоритимуть про питання порядку денного

Олег Павлюк, Анастасія ПроцВівторок, 18 березня 2025, 17:00
Сибіга анонсував двосторонню зустріч з Сійярто: говоритимуть про питання порядку денного
Сибіга та Сійярто. фото: Andrii Sybiha/Х

18 березня міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що провів "конструктивну розмову" з угорським візаві Петером Сійярто на полях зустрічі в Індії. Вони домовилися провести найближчим часом окрему двосторонню зустріч для обговорення питань порядку денного.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Сибіги у Х

Деталі: Глава українського МЗС зазначив, що мав "конструктивну розмову" з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто на полях конференції Raisina Dialogue в Нью-Делі.

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"Ми домовилися провести окрему двосторонню зустріч найближчим часом, щоб ретельно обговорити всі питання нашого порядку денного", – додав Сибіга.

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УгорщинаУкраїнаМЗС
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