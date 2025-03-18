Сибіга анонсував двосторонню зустріч з Сійярто: говоритимуть про питання порядку денного
Вівторок, 18 березня 2025, 17:00
18 березня міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що провів "конструктивну розмову" з угорським візаві Петером Сійярто на полях зустрічі в Індії. Вони домовилися провести найближчим часом окрему двосторонню зустріч для обговорення питань порядку денного.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Сибіги у Х
Деталі: Глава українського МЗС зазначив, що мав "конструктивну розмову" з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто на полях конференції Raisina Dialogue в Нью-Делі.
Реклама:
"Ми домовилися провести окрему двосторонню зустріч найближчим часом, щоб ретельно обговорити всі питання нашого порядку денного", – додав Сибіга.
Нагадаємо:
- Цьогоріч в Європейській комісії заявили про амбітні плани відкриття трьох кластерів переговорів України з ЄС ще до завершення польського головування у червні 2025 року.
- Але в середині лютого стало відомо, що Угорщина заблокувала відкриття першого переговорного кластера і вимагає розширити перелік вимог до України.
- Напередодні міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив про важливість усунення перешкод для відкриття першого переговорного кластера у процесі вступу України до Європейського Союзу, що блокує Угорщина.