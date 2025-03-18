Сибига анонсировал двустороннюю встречу с Сийярто: будут говорить о вопросах повестки дня

18 марта министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что провел "конструктивный разговор" с венгерским визави Петером Сийярто на полях встречи в Индии. Они договорились провести в ближайшее время отдельную двустороннюю встречу для обсуждения вопросов повестки дня.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Сибиги в Х

Детали: Глава украинского МИД отметил, что имел "конструктивный разговор" с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто на полях конференции Raisina Dialogue в Нью-Дели.

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"Мы договорились провести отдельную двустороннюю встречу в ближайшее время, чтобы тщательно обсудить все вопросы нашей повестки дня", – добавил Сибига.

Напомним: