Сибига анонсировал двустороннюю встречу с Сийярто: будут говорить о вопросах повестки дня
Вторник, 18 марта 2025, 17:00
18 марта министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что провел "конструктивный разговор" с венгерским визави Петером Сийярто на полях встречи в Индии. Они договорились провести в ближайшее время отдельную двустороннюю встречу для обсуждения вопросов повестки дня.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Сибиги в Х
Детали: Глава украинского МИД отметил, что имел "конструктивный разговор" с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто на полях конференции Raisina Dialogue в Нью-Дели.
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"Мы договорились провести отдельную двустороннюю встречу в ближайшее время, чтобы тщательно обсудить все вопросы нашей повестки дня", – добавил Сибига.
Напомним:
- В этом году в Европейской комиссии заявили об амбициозных планах открытия трех кластеров переговоров Украины с ЕС еще до завершения польского председательства в июне 2025 года.
- Но в середине февраля стало известно, что Венгрия заблокировала открытие первого переговорного кластера и требует расширить перечень требований к Украине.
- Накануне Сибига заявил о важности устранения препятствий для открытия первого переговорного кластера в процессе вступления Украины в Европейский Союз, что блокирует Венгрия.