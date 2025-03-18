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Зеленський прибув до Фінляндії: говоритиме з Стуббом про підтримку України

Олег Павлюк, Анастасія ПроцВівторок, 18 березня 2025, 17:23
Зеленський прибув до Фінляндії: говоритиме з Стуббом про підтримку України
Зеленський. Ілюстративне фото: Getty Images

Оновлено 17:38. Змінено заголовок і перші чотири абзаци новини з урахуванням нової інформації.

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська прибули з офіційним візитом до Фінляндії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Helsingin Sanomat.

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Деталі: За інформацією фінських ЗМІ, літак з президентом і першою леді України прибув до аеропорту Гельсінкі-Вантаа у вівторок удень.

У канцелярії фінського президента оголосили, що у межах візиту Зеленський 19 березня проведе переговори з президентом Фінляндії Александром Стуббом за участі міністрів фінансів, оборони та закордонних справ.

"Офіційні переговори, що відбудуться у Президентському палаці, будуть присвячені підтримці Фінляндією України та крокам, спрямованим на припинення російської агресії", – анонсувала фінська сторона.

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Також глава української держави зустрінеться представниками компаній оборонно-промислового комплексу, спікером парламенту Фінляндії Юссі Халла-ахо та главою уряду Петтері Орпо.

Зазначимо, що минулого тижня Фінляндія оголосила новий, 28-й за рахунком, пакет військової допомоги для України, вартість якого становить близько 200 мільйонів євро.

Крім того, президент Фінляндії Александр Стубб нещодавно заявив, що Росія намагається грати в затяжну гру в Україні, але насправді не хоче припинення вогню або миру.

ФінляндіяЗеленський
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