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Зеленский прибыл в Финляндию: будет говорить со Стуббом о поддержке Украины

Олег Павлюк, Анастасия ПроцВторник, 18 марта 2025, 17:23
Зеленский прибыл в Финляндию: будет говорить со Стуббом о поддержке Украины
Зеленский. Иллюстративное фото: Getty Images

Обновлено 17:38. Изменен заголовок и первые четыре абзаца новости с учетом новой информации.

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская 19 марта совершат официальный визит в Финляндию, во время которого состоятся переговоры в Президентском дворце относительно финской поддержки Украины и усилий для прекращения российской агрессии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Helsingin Sanomat.

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Детали: По информации финских СМИ, самолет с президентом и первой леди Украины прибыл в аэропорт Хельсинки-Вантаа во вторник днем.

В канцелярии финского президента объявили, что в рамках визита Зеленский 19 марта проведет переговоры с президентом Финляндии Александром Стуббом с участием министров финансов, обороны и иностранных дел.

"Официальные переговоры, которые состоятся в Президентском дворце, будут посвящены поддержке Финляндией Украины и шагам, направленным на прекращение российской агрессии", – анонсировала финская сторона.

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Также глава украинского государства встретится с представителями компаний оборонно-промышленного комплекса, спикером парламента Финляндии Юсси Халла-ахо и главой правительства Петтери Орпо.

Отметим, что на прошлой неделе Финляндия объявила новый, 28-й по счету, пакет военной помощи для Украины, стоимость которого составляет около 200 миллионов евро.

Кроме того, президент Финляндии Александр Стубб недавно заявил, что Россия пытается играть в затяжную игру в Украине, но на самом деле не хочет прекращения огня или мира.

ФинляндияЗеленский
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