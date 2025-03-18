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Російський дрон атакував цивільне авто на Харківщині: постраждали 4 людей

Валентина РоманенкоВівторок, 18 березня 2025, 18:04
Російський дрон атакував цивільне авто на Харківщині: постраждали 4 людей
фото прокуратури

У Харківській області через влучання ворожого дрону у цивільну автівку постраждали 4 людей.

Джерело: Харківська обладміністрація у Telegram, Харківська обласна прокуратура

Деталі: Повідомляється, що 18 березня близько 16:50 між населеними пунктами Куп’янськ та Кіндрашівка російські загарбники влучили дроном по цивільному авто марки "ВАЗ".

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Постраждали чотири людини: це двоє чоловіків віком 60 та 51 років, а також дві жінки, яким 55 та 45 років відповідно. У всіх потерпілих – акубаротравми.
Також постраждалі, крім 51-річного чоловіка, отримали вибухові поранення.

Харківська областьвійна
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