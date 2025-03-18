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Российский дрон атаковал гражданское авто на Харьковщине: пострадали 4 человека

Валентина РоманенкоВторник, 18 марта 2025, 18:04
Российский дрон атаковал гражданское авто на Харьковщине: пострадали 4 человека
фото прокуратуры

В Харьковской области из-за попадания вражеского дрона в гражданскую машину пострадали 4 человека.

Источник: Харьковская обладминистрация в Telegram, Харьковская областная прокуратура

Детали: Сообщается, что 18 марта около 16:50 между населенными пунктами Купянск и Кондрашовка российские захватчики попали дроном по гражданскому авто марки "ВАЗ".

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Пострадали четыре человека: это двое мужчин в возрасте 60 и 51 лет, а также две женщины, которым 55 и 45 лет соответственно. У всех пострадавших - акубаротравмы.
Также пострадавшие, кроме 51-летнего мужчины, получили взрывные ранения.

Харьковская областьвойна
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