Трамп і Путін розмовляли понад 1,5 години
Президент США Дональд Трамп і російський правитель Володимир Путін завершили телефонну розмову, яку провели 18 березня.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на NBC News
Деталі: У Білому домі сказали журналістам, що розмова Трампа з Путіним тривала понад півтори години.
Деталі розмови, як очікується, сторони оголосять незабаром.
Що передувало: Трамп планував поспілкуватися з Путіним у вівторок і обговорити припинення війни в Україні.
У Білому домі стверджували, що президент США "сповнений рішучості" укласти угоду стосовно завершення війни Росії проти України, а світ перебуває близько до такого миру.
Перед тим спецпосланник Трампа Стів Віткофф був у Росії та мав зустріч із Путіним, де обговорював пропозицію США про 30-денне припинення вогню. У Кремлі заявили, що через Віткоффа були передані "додаткові сигнали" Трампу.