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Трамп і Путін розмовляли понад 1,5 години

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоВівторок, 18 березня 2025, 18:34
Трамп і Путін розмовляли понад 1,5 години
ілюстративне фото Getty Images

Президент США Дональд Трамп і російський правитель Володимир Путін завершили телефонну розмову, яку провели 18 березня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на NBC News

Деталі: У Білому домі сказали журналістам, що розмова Трампа з Путіним тривала понад півтори години.

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Деталі розмови, як очікується, сторони оголосять незабаром.

Що передувало: Трамп планував поспілкуватися з Путіним у вівторок і обговорити припинення війни в Україні.

У Білому домі стверджували, що президент США "сповнений рішучості" укласти угоду стосовно завершення війни Росії проти України, а світ перебуває близько до такого миру.

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Перед тим спецпосланник Трампа Стів Віткофф був у Росії та мав зустріч із Путіним, де обговорював пропозицію США про 30-денне припинення вогню. У Кремлі заявили, що через Віткоффа були передані "додаткові сигнали" Трампу.

ТрампПутінвійна
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