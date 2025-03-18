Трамп и Путин разговаривали более 1,5 часа
Президент США Дональд Трамп и российский правитель Владимир Путин завершили телефонный разговор, который провели 18 марта.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на NBC News
Детали: В Белом доме сказали журналистам, что разговор Трампа с Путиным длился более полутора часов.
Подробности разговора, как ожидается, стороны объявят вскоре.
Что предшествовало: Трамп планировал пообщаться с Путиным во вторник и обсудить прекращение войны в Украине.
В Белом доме утверждали, что президент США "полон решимости" заключить соглашение о завершении войны России против Украины, а мир находится близко к такому миру.
Перед тем спецпосланник Трампа Стив Уиткофф был в России и встречался с Путиным, где обсуждал предложение США о 30-дневном прекращении огня. В Кремле заявили, что через Уиткоффа были переданы "дополнительные сигналы" Трампу.