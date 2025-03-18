В Росії впав ударний вертоліт, екіпаж загинув

У Ленінградській області Росії розбився військовий вертоліт Мі-28, екіпаж загинув.

Джерело: російське пропагандистське видання РИА Новости з посиланням на Міноборони РФ, ТАСС

Дослівно РИА Новости: "Вертоліт Мі-28 зазнав аварії під час виконання планового навчально-тренувального польоту над Ленінградською областю".

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Деталі: Повідомляється, що вертоліт впав в безлюдній місцевості далеко від населених пунктів. Члени екіпажу загинули.

Довідково: Мі-28 – ударний вертоліт, призначений для пошуку і знищення бронетехніки, повітряних цілей і живої сили противника.