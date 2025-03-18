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В России упал ударный вертолет, экипаж погиб

Анастасия ПроцВторник, 18 марта 2025, 18:43
В России упал ударный вертолет, экипаж погиб
фото из местных телеграм-каналов

В Ленинградской области России разбился военный вертолет Ми-28, экипаж погиб.

Источник: российское пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ, ТАСС

Дословно РИА Новости: "Вертолет Ми-28 потерпел крушение при выполнении планового учебно-тренировочного полета над Ленинградской областью".

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Детали: Сообщается, что вертолет упал в безлюдной местности вдали от населенных пунктов. Члены экипажа погибли.

Справочно: Ми-28 – ударный вертолет, предназначенный для поиска и уничтожения бронетехники, воздушных целей и живой силы противника.

Росcияавиа
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