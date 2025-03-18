В России упал ударный вертолет, экипаж погиб
Вторник, 18 марта 2025, 18:43
В Ленинградской области России разбился военный вертолет Ми-28, экипаж погиб.
Источник: российское пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ, ТАСС
Дословно РИА Новости: "Вертолет Ми-28 потерпел крушение при выполнении планового учебно-тренировочного полета над Ленинградской областью".
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Детали: Сообщается, что вертолет упал в безлюдной местности вдали от населенных пунктов. Члены экипажа погибли.
Справочно: Ми-28 – ударный вертолет, предназначенный для поиска и уничтожения бронетехники, воздушных целей и живой силы противника.