Путін у розмові з Трампом анонсував обмін полоненими в середу

У розмові з американським президентом Дональдом Трампом російський лідер Володимир Путін анонсував обмін полоненими з Україною у форматі 175 на 175.

Джерело: російське інформагентство ТАСС із посиланням на пресслужбу Кремля

Деталі: За даними Кремля, Путін поінформував Трампа, що 19 березня між російською та українською сторонами пройде обмін полоненими 175 на 175 осіб.

Реклама:

Крім того, Росія обіцяє передати Україні 23 важкопоранених українських військовослужбовців, які перебувають на лікуванні в російських медичних установах.

Що передувало: Трамп планував поспілкуватися з Путіним у вівторок і обговорити припинення війни в Україні.

У Білому домі стверджували, що президент США "сповнений рішучості" укласти угоду стосовно завершення війни Росії проти України, а світ перебуває близько до такого миру.