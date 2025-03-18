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Путін у розмові з Трампом анонсував обмін полоненими в середу

Тетяна ОлійникВівторок, 18 березня 2025, 19:26
Путін у розмові з Трампом анонсував обмін полоненими в середу
Путін. Фото - Getty Images

У розмові з американським президентом Дональдом Трампом російський лідер Володимир Путін анонсував обмін полоненими з Україною у форматі 175 на 175.

Джерело: російське інформагентство ТАСС із посиланням на пресслужбу Кремля

Деталі: За даними Кремля, Путін поінформував Трампа, що 19 березня між російською та українською сторонами пройде обмін полоненими 175 на 175 осіб.

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Крім того, Росія обіцяє передати Україні 23 важкопоранених українських військовослужбовців, які перебувають на лікуванні в російських медичних установах.

Що передувало: Трамп планував поспілкуватися з Путіним у вівторок і обговорити припинення війни в Україні.

У Білому домі стверджували, що президент США "сповнений рішучості" укласти угоду стосовно завершення війни Росії проти України, а світ перебуває близько до такого миру.

ПутінполоненіТрамп
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