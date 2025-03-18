Путін у розмові з Трампом анонсував обмін полоненими в середу
У розмові з американським президентом Дональдом Трампом російський лідер Володимир Путін анонсував обмін полоненими з Україною у форматі 175 на 175.
Джерело: російське інформагентство ТАСС із посиланням на пресслужбу Кремля
Деталі: За даними Кремля, Путін поінформував Трампа, що 19 березня між російською та українською сторонами пройде обмін полоненими 175 на 175 осіб.
Крім того, Росія обіцяє передати Україні 23 важкопоранених українських військовослужбовців, які перебувають на лікуванні в російських медичних установах.
Що передувало: Трамп планував поспілкуватися з Путіним у вівторок і обговорити припинення війни в Україні.
У Білому домі стверджували, що президент США "сповнений рішучості" укласти угоду стосовно завершення війни Росії проти України, а світ перебуває близько до такого миру.